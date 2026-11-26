27'ê Mijdarê li gelek bajaran hat pîrozkirin Li Hesekê li dijî dewriyeya Hêzên Ewlekariya Hundirîn êriş: Welatiyek şehîd bû Civîna Desteya Ewlehiya Neteweyî bi dawî bû Erebistana Siûdî: Hûsiyan êrişî parzûngeha Cazanê kir Zeydî: Artêşa hevpar a Iraqê wê li ser sînor bicih bibe Şêniyên Til Temir, Zirgan û Dirbêsiyê 27'ê Mijdarê pîroz kir Li Kobanê meşa piştgiriya Başûrê Kurdistanê Li Qamişloyê piştigiriya bi gelê Başûrê Kurdistanê hat nîşandan Iraqê dest bi girtina deriyên sînor ên 'nefermî' kir Îlham Ehmed bû endama Meclisa Gel Ji bo daxwazên şêniyên Efrînê bi beşdariya Îlham Ehmed komxebatek hat lidarxistin Li Tirbespiyê salvegera damezirandina PKK`ê hat pîrozkirin Xelkê Amûdê salvegera damezirandina PKK’ê pîroz kir Înîsiyatîfa gel a bajarê kobanê 27’ê Mijdarê pîroz kir