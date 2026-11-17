YRK: Du fermandar û pasdarek rejîma Îranê hatin cezakirin Tuncer Bakirhan: Pêvajo bi çar merhaleyan pêk tê Çalakiyên 25`ê Mijdarê: Divê bi qanûnî parastina jinan were kirin Şêniyên Qamişloyê cenazeyê şehîd Diyar spart axê Partî û hêzên siyasî yên Kurd entegreya bi dare zorê ya Zanîngeha Rojava red kir Kampanya ‘Sêşema na ji Darvekirinê re’ di hefteya 147’an de dewam dike Şandeya MSD`ê serdana Zanîngeha Rojava kir NY: Divê jin û civaka sivîl tev li pêvajoya veguhastinê ya Sûriyeyê bibin Malbatên şehîdan piştgiriya xwe ji bo xwendekarên Zanîngeha Rojava nîşan da MSD’ê daxwaza garantîkirina siberoja Zanîngeha Rojava kir Hêzên Îsraîlê gundên rojavayê Derayê topbaran kir HPG: Şehîdên me bûn rêberê siberoja azad Karayilan: Gava destpêkê ya divê bê avêtin vekirina deriyên Îmraliyê ye Pîremêrekî koçber li ser kavilê konan rûniştiye û li benda vegerê ye