‘Îran xwe ji bo êrişek nû amade dike’ Di encama êrişa dronê de li Sudanê 11 kes mirin Iraq: Deriyên sînor ên Welîd û Rebîe wê 24 saetan vekirîbin Kongra Star: Di alvegera cejna vejînê de girîngiya têkoşîna jinan derdikeve holê Nakokiya di navbera Bexda û Hewlêrê de û zexta li ser Îranê sernavên rojnameyan bû Li Dirbêsiyê êrişî dikaneke zêran kirin û dizîn Partiyên siyasî: Kongra neteweyî dê bibe mertal Li Til Temirê û Zirganê 2 zarok hatin kuştin û 30 kes birîndar bûn Parêzer: Li hember tundiya malbatî dive saziyên qanûnî yên taybet hebin Aloziya Bexda-Hewlêrê; ji nakokiyên hundirîn heta rageşiyên DYA-Îranê? Bertekên xwendekar û malbatên wan li hember biryara hikumeta veguhêz didomin Li ser parastina daneyên kesayetî yên di Sham Cashê de metirsî hene PKK`ê ji têkoşîna çekdarî ber bi siyaseta demokratîk ve-1 ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 27-11-2026