Un oficial muerto y otros dos heridos en un ataque en el punto de control de seguridad

Un miembro de las Fuerzas de Seguridad Interna murió y otros dos resultaron heridos, después de un ataque armado dirigido a un puesto de control en la carretera Bosra al-Sham-Daraa, mientras que dos de los atacantes resultaron heridos y arrestados

Un oficial muerto y otros dos heridos en un ataque en el punto de control de seguridad
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25 DICIEMBRE, 2026   10:25
NEWSDESK
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Fuentes locales del campo de Daraa informaron que los enfrentamientos estallaron y duraron más de media hora en un puesto de control en el cruce de la aldea de Kharba en la autopista Bosra al-Sham - Daraa, a última hora de la noche del sábado al domingo por la mañana.

Los enfrentamientos estallaron después de un ataque armado dirigido a un puesto de control de las Fuerzas de Seguridad Interna en el lugar, llevado a cabo por 4 hombres armados que conducían motocicletas a última hora de la noche del sábado - domingo por la mañana.

El incidente resultó en la muerte de un miembro de la patrulla de carreteras y las heridas de otros dos, mientras que dos de los atacantes resultaron heridos y fueron arrestados, según una fuente de seguridad.

Según la misma fuente, Muhammad Ahmad Al-Sabah Al-Miqdad, que proviene de la ciudad de Busra Al-Sham, fue asesinado, y Omar Muwaffaq Al-Diyat y Abdul-Mawla Abdul-Ghaffar Al-Diyat, que provienen de la ciudad de Al-Sahwa, al este de Daraa, resultaron heridos.

El sitio objetivo ha estado experimentando mayores tensiones de seguridad y operaciones de búsqueda e investigación en el área desde las horas del ataque hasta el momento de preparar este informe, con movimientos de seguridad intensificados, mientras que la identidad de los autores del ataque aún no se ha aclarado.

ANHA

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