Comunicado,

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1 November, 2026   08:55
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A todos nuestros queridos seguidores y suscriptores:

Desde su fundación en 2013, nuestra agencia Hawar News ha trabajado para transmitir y acercar a sus seguidores, con rigor y transparencia, la información y las noticias relacionadas con Rojava, el norte y este de Siria y el país en general. Siempre hemos asumido nuestra responsabilidad periodística de informar sobre la verdad, dar visibilidad a las cuestiones sociales y a las aspiraciones de la sociedad, y ser una voz de su lucha por la libertad y la dignidad.

Tras una trayectoria periodística de más de 13 años, queremos informar a todos nuestros seguidores y suscriptores de que, debido a los acontecimientos y cambios que ha experimentado la región durante el último periodo, se ha tomado la decisión de cesar la actividad de las secciones rusa y española de la agencia.

Agradecemos profundamente a todos los seguidores y suscriptores de ambas secciones, la confianza y el apoyo que nos han brindado de manera constante a lo largo de estos años.

Asimismo, queremos reafirmar que la agencia continuará desempeñando su labor informativa, siguiendo de cerca los acontecimientos y desarrollos de la región, y manteniendo su compromiso con la difusión de noticias e información con profesionalidad, rigor, credibilidad y transparencia

¡Gracias por su confianza y apoyo incondicional!

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