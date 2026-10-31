Las inundaciones dejan siete muertos en Siria

Las inundaciones en Siria han causado la muerte de siete personas, cinco de ellas niños. Además, han provocado importantes daños materiales y afectado a las principales carreteras.

Las inundaciones dejan siete muertos en Siria
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31 DICIEMBRE, 2026   18:24
Newsdesk
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Durante las últimas 72 horas, las intensas lluvias caídas en Siria han provocado acumulaciones de agua e inundaciones en varias zonas del país. Según los balances de los equipos de Defensa Civil de Siria, dependientes del Ministerio de Gestión de Emergencias y Desastres, las inundaciones han causado víctimas mortales y graves daños.

En las últimas 72 horas, los equipos de Defensa Civil han intervenido en 600 incidentes en las provincias de Alepo, Raqqa, Deir ez-Zor, Hasaka, Hama, Homs, Latakia, Tartús y Deraa.

Como consecuencia de las inundaciones, siete personas han perdido la vida, cinco de ellas niños. Por otra parte, un hombre murió en un accidente de tráfico y otro falleció tras ser arrastrado por el agua.

El estado de las principales carreteras de siria

En las provincias de Raqqa y Deir ez-Zor, así como en el este de Homs, las intensas lluvias han afectado a la circulación y han provocado el corte de algunas carreteras.

La noche del 30 de octubre se reabrió la carretera entre Deir ez-Zor y Damasco. También se habilitó la carretera entre Deir ez-Zor y Raqqa para vehículos pequeños, aunque los efectos de las lluvias siguen afectando a algunos tramos.

La carretera internacional entre Raqqa y Alepo se ha abierto al tráfico de vehículos pequeños. Sin embargo, tras el derrumbe del puente de Al-Salmaniya, al oeste de Tabqa, todavía no se sabe si los camiones pueden circular por esa vía.

El estado de los puentes

Debido a las lluvias, siete puentes, varios puentes pequeños y caminos de tierra han quedado fuera de servicio. Asimismo, otras carreteras secundarias han sufrido daños.

Por otra parte, gracias a las intervenciones urgentes realizadas, se han reabierto algunas vías, entre ellas la carretera Raqqa-Medan y la carretera de Khan al-Zahra.

ANHA

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