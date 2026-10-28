Las negociaciones del Comité de desplazados de Girê Spî están en curso para garantizar el regreso seguro de los desplazados internos

El Comité de Personas Desplazadas de Girê Spî condena el ataque a las familias kurdas que regresaban, confirma que se estaban llevando a cabo conversaciones para garantizar el regreso seguro de las personas desplazadas y pidió una investigación transparente y la rendición de cuentas de los responsables de los ataques

Las negociaciones del Comité de desplazados de Girê Spî están en curso para garantizar el regreso seguro de los desplazados internos
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28 DICIEMBRE, 2026   10:13
KOBANI
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Sabri Mustafa, miembro del Comité de Personas Desplazadas Girê Spî /Tal Abyad, confirma que las negociaciones y discusiones estaban en curso para garantizar el regreso seguro de las personas desplazadas tras los ataques contra las familias kurdas que llegaron a la ciudad de Girê Spî el 26 de octubre para regresar a sus hogares.

El grupo estaba formado por más de 100 familias kurdas, incluidas mujeres y niños, que fueron sitiadas dentro del edificio de la Dirección del Distrito de Girê Spî.

Mustafa dice que los desplazados que regresaban habían sido sometidos a ataques por parte de individuos de comunidades árabes, y agrega que esta no era la primera vez que los civiles kurdos se enfrentaban a ataques similares.

El incidente fue premeditado

Mustafa describe el incidente como deliberado y premeditado, acusando a ciertas partes de tratar de provocar caos y discordia y socavar el acuerdo del 29 de enero. Insta a todas las comunidades de la zona a permanecer vigilantes y evitar ser arrastradas a intentos de desestabilizar la región.

Mustafa hace hincapié en que aquellos que deseen regresar y recuperar sus hogares y propiedades deben ponerse en contacto primero con el Comité de Personas Desplazadas de Girê Spî y coordinarse con él por adelantado, con el fin de organizar y supervisar el proceso de retorno en cooperación con las autoridades pertinentes.

Explica que las discusiones en curso tienen como objetivo introducir medidas que garanticen la seguridad de los devueltos, protejan sus derechos y eviten que ataques similares se repitan. También pide una investigación seria y transparente y que todos los responsables rindan cuentas.

ANHA


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