Israel bombardea el sur del Líbano con artillería y ataques aéreos

Las fuerzas israelíes bombardearon varias localidades del sur del Líbano y atacaron zonas de las regiones de Nabatieh, Bint Jbeil, Marjayoun y Tiro.

Israel bombardea el sur del Líbano con artillería y ataques aéreos
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31 DICIEMBRE, 2026   21:10
Newsdesk
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Según los medios de comunicación libaneses, aviones de combate israelíes bombardearon los alrededores de Hadatha, en el distrito de Bint Jbeil, al sur del Líbano, y lanzaron ataques de artillería contra las inmediaciones de las localidades de Mifdoun y Nabatieh al-Fawqa.

Asimismo, fueron bombardeadas las localidades de Kounine, Serbine y Beit Lif, así como los alrededores de Hadatha y Haris, en el distrito de Bint Jbeil. También fueron atacadas la localidad de Toulous, en el distrito de Marjayoun, y la zona que se extiende desde Qantara hasta Wadi al-Hujair, en la misma región.

Al mismo tiempo, la zona situada entre las localidades de Zawtar al-Sharqiyah y Mifdoun también fue objeto de bombardeos de artillería.

Un dron israelí atacó la rotonda de la carretera que conecta Kfar Tibnit con Nabatieh. Por su parte, aviones de combate bombardearon la zona situada entre Nabatieh al-Fawqa y Kfar Tibnit, así como el área comprendida entre las localidades de Adchit al-Qusayr y Taybeh.

Además, el ejército israelí provocó una explosión en la localidad de Toulous, en el distrito de Marjayoun.

ANHA

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