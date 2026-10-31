KNK en Rojava: “Defender los logros de Kobanê es una responsabilidad de todos los kurdos”

Con motivo del 1 de noviembre, Día Mundial de Kobanê, el Congreso Nacional del Kurdistán (KNK) en Rojava afirmó que Kobanê demostró que la voluntad de un pueblo organizado es más fuerte que cualquier arma moderna o gran ejército, y que defender los logros de Kobanê es una responsabilidad nacional de todos los kurdos.

KNK en Rojava: “Defender los logros de Kobanê es una responsabilidad de todos los kurdos”
KURDISTAN
31 DICIEMBRE, 2026   12:43
Newsdesk
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El Congreso Nacional del Kurdistán (KNK) en Rojava publicó una declaración con motivo del 1 de noviembre, Día Mundial de Kobanê.

El comunicado dice lo siguiente:

“Con motivo del 1 de noviembre, Día Mundial de Kobanê, desde la representación de Rojava del Congreso Nacional del Kurdistán (KNK), felicitamos cordialmente a los combatientes de la resistencia de Kobanê, a las familias de los mártires, a los combatientes de las YPG/YPJ y a toda la población de Kobanê y Rojava.

La liberación de Kobanê no fue únicamente una victoria militar, sino también un acontecimiento histórico de carácter político e intelectual que marcó un punto de inflexión en la historia de Oriente Medio y en la lucha de la humanidad.

Kobanê demostró el fracaso del paradigma del Estado-nación y el triunfo del paradigma de la Nación Democrática. En Kobanê, bajo el liderazgo de las mujeres, se derrotó el mito de la organización terrorista ISIS, que recibía el apoyo de fuerzas regionales e internacionales. Kobanê demostró que la voluntad de un pueblo organizado es más fuerte que cualquier arma moderna o gran ejército. Kobanê transmitió al mundo que los kurdos no solo son capaces de defenderse, sino también de construir una alternativa democrática para una nueva Siria y un Oriente Medio democrático.

La resistencia de Kobanê redefinió las tesis clásicas de las ciencias políticas sobre la relación entre el poder y la voluntad. Kobanê demostró en la práctica que la teoría de la autodefensa legítima y la convivencia entre los pueblos no es una utopía, sino que puede convertirse en una realidad viva. Como había dicho el líder Apo, la filosofía de que “Kobanê caerá” se transformó en una realidad diferente: Kobanê se convirtió en la universidad de la humanidad, donde se impartieron lecciones de ética, resistencia y libertad de las mujeres.

En Kobanê, el mundo vio con sus propios ojos cómo las mujeres kurdas rompieron todas las cadenas y restricciones impuestas por la sociedad patriarcal y tradicionalista. La mujer kurda dejó de ser una víctima confinada y oculta en el hogar para convertirse en comandante, combatiente y símbolo de libertad. Elevó el grito de libertad de las mujeres de todo el mundo.

Con valentía y una fe extraordinarias, las mujeres kurdas que formaban parte de las filas de las YPJ lucharon contra la barbarie de ISIS, una organización enemiga de todas las mujeres que las esclavizaba y las vendía en los mercados. Con su heroísmo, las mujeres kurdas se vengaron en nombre de todas las mujeres del mundo que habían sufrido opresión, violaciones y asesinatos. No lucharon únicamente por Kobanê: lucharon por todas las mujeres del mundo y defendieron la dignidad de todas ellas.

La resistencia de Kobanê transmitió al mundo un mensaje: el pueblo kurdo es un pueblo libre. Somos un pueblo que no inclina la cabeza ante ninguna opresión, ocupación ni esclavitud. Viviremos libremente en nuestra tierra o nos convertiremos en mártires en el camino hacia la libertad. Este es el mensaje de nuestros antepasados y este es nuestro compromiso con las generaciones futuras.

Por eso, la liberación de Kobanê no fue solamente la liberación de una ciudad, sino también la liberación de la dignidad humana.

Hoy, en el aniversario de la liberación de Kobanê, reiteramos una vez más que defender sus logros es una responsabilidad nacional de todos los kurdos. La unidad nacional es la garantía de que Kobanê perdure”.

ANHA

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