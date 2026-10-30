La Coordinación de Kongra Star en Líbano debate el papel de la jineología en la sociedad

La Coordinación de Kongra Star en Líbano debatió, durante una reunión ampliada, el papel de la jineología en la sociedad y los preparativos para la campaña de los “16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres”.

La Coordinación de Kongra Star en Líbano debate el papel de la jineología en la sociedad
MUJERES
30 DICIEMBRE, 2026   22:43
Newsdesk
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La Coordinación de Kongra Star en Líbano celebró una reunión con la participación de integrantes de la organización de Beirut y de las zonas circundantes. El encuentro tuvo como objetivo debatir el programa organizativo y formativo para el próximo mes, así como los preparativos para la campaña de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres.

La reunión comenzó con un minuto de silencio. A continuación, se impartió un seminario bajo los títulos “¿Por qué no ha triunfado el feminismo?: y “¿Por qué la jineología?”. Durante el seminario se analizaron los obstáculos a los que se enfrentan los movimientos de mujeres, el concepto de jineología y su papel en la identificación de los problemas sociales y en el fortalecimiento de la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida.

Las participantes debatieron la planificación para el próximo mes y acordaron organizar una actividad con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En este marco, se celebrarán encuentros y sesiones de formación centrados en los distintos tipos de violencia contra las mujeres, los métodos para protegerlas frente a ella y la importancia de su participación en todos los ámbitos de la vida.

ANHA 

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