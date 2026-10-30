Gente de Jal Agha: Enfrentar el discurso de odio es esencial para proteger la paz civil

El pueblo de Jal Agha confirma que hay partidos que intentan desestabilizar la región de Jazira difundiendo el odio y la incitación entre sus componentes, y enfatizan la importancia de crear conciencia, respetar la diversidad e inculcar los valores de ciudadanía y unidad nacional

Gente de Jal Agha: Enfrentar el discurso de odio es esencial para proteger la paz civil
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30 DICIEMBRE, 2026   10:51
QAMISHLO
BASNA SHAMO 
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Desde el estallido de la revolución siria, muchos partidos internos y externos han estado tratando de desestabilizar la región y crear conflictos entre los componentes sirios para lograr sus ambiciones, difundiendo el discurso de odio y la incitación y provocando a los sirios entre sí con el objetivo de encender una larga guerra nacional, sectaria y étnica que solo sufrirán los sirios. En este contexto, la agencia de ANHA encuesta las opiniones de los residentes de la ciudad de Jal Agha en la región de Jazira.

El discurso de odio es un medio para incitar a la división

En este contexto, Huda Hassan explica que difundir el discurso de odio y la incitación entre los componentes sirios profundizaría las diferencias y socavaría la confianza mutua entre los miembros de la comunidad, señalando que algunos partidos buscan explotar la diversidad étnica y religiosa para provocar la discordia y las divisiones.

Señala la necesidad de contrarrestar estos intentos difundiendo la conciencia y confiando en el diálogo y la comprensión entre los componentes, de una manera que preserve la seguridad y la estabilidad de la región.

La conciencia comunitaria es la base de la protección de la paz civil.

Por su parte, Nemat Suleiman enfatiza que combatir la incitación requiere más que simplemente rechazarla; necesita concienciar a la comunidad sobre los peligros del discurso de odio y su impacto en el tejido social. Subraya la importancia de verificar la exactitud de la información y evitar los rumores que pretenden despertar la tensión entre los sirios.

Añade: "Mantener la paz civil es una responsabilidad compartida que requiere la cooperación de la comunidad en todos sus componentes y la adhesión a los valores de tolerancia y respeto mutuo".

La ciudadanía compartida es una garantía de unidad social.

Por su parte, Hikmat Ali enfatiza que respetar la diversidad nacional, religiosa y cultural constituye la base para construir una sociedad cohesiva, afirmando la necesidad de establecer el concepto de ciudadanía compartida que garantiza la igualdad en derechos y deberes para todos los sirios sin discriminación.

Hace hincapié en que mantener la estabilidad comienza con el rechazo de la incitación y la división, y la construcción de relaciones basadas en el respeto mutuo y la pertenencia nacional, llamando a los sirios al final de su discurso a adherirse a los valores nacionales que garantizan la coexistencia pacífica.

ANHA


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