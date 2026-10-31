Las panaderías de Hasaka se modernizan

Las panaderías públicas de Hasaka entran en una nueva fase de modernización: cinco panaderías ya están siendo renovadas y se han firmado contratos para modernizar otras 17, en el marco del programa “Un pan mejor”.

Las panaderías de Hasaka se modernizan
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NOTICIAS
31 DICIEMBRE, 2026   12:01
Hasaka
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La Dirección de Comercio Interior y Protección del Consumidor de la provincia de Hasaka, en colaboración con la Dirección de Panaderías Públicas y la Institución de Panaderías de Siria, trabaja para desarrollar el sistema de producción de pan en el marco del programa “Un pan mejor”.

Cinco panaderías ya han sido modernizadas

El director de Comercio Interior, Mihemed Şewqî Mihemed, explicó que cinco panaderías públicas ya han sido modernizadas y que se han firmado contratos para renovar otras 17.

Al mismo tiempo, se puso en marcha el programa “Un pan mejor”, bajo el lema “La población de la provincia de Hasaka merece tener un pan mejor”. El objetivo es mejorar el sistema de producción del pan en todas sus etapas, desde el trigo y la harina hasta la elaboración y la distribución, en colaboración con la Dirección General de Panaderías de Hasaka, para garantizar que la ciudadanía reciba pan de calidad.

Aumentar la eficiencia de la producción y reducir las interrupciones

Şewqî Mihemed explicó que estas iniciativas tienen como objetivo aumentar la eficiencia de la producción, reducir las averías y las interrupciones en el funcionamiento de las panaderías y mejorar la calidad del pan.

También señaló que la Dirección General de Panaderías de Hasaka, en coordinación con el Departamento de Protección del Consumidor y Seguridad Alimentaria, supervisa la calidad de la producción y la regularidad del suministro de pan. Añadió que los resultados reales se evaluarán una vez que las panaderías modernizadas vuelvan a funcionar.

Mihemed destacó que el programa “Un pan mejor” representa un paso positivo hacia el desarrollo del sistema de producción de pan, tanto mediante la modernización de las panaderías como a través de la mejora de la eficiencia de las líneas de producción, una mayor atención a la calidad del trigo y la harina, el refuerzo de la supervisión y el control de todas las etapas de elaboración.

Mihemed continuó: “Los logros alcanzados hasta ahora todavía están por debajo de nuestros objetivos de proporcionar un pan mejor y de mayor calidad. Los resultados se evaluarán teniendo en cuenta la calidad del pan, la regularidad de la producción y la distribución, así como el seguimiento de las quejas y las opiniones de la ciudadanía”.

Planes para completar la modernización y reforzar el control de la calidad del pan

El director de Comercio Interior y Protección del Consumidor de la provincia de Hasaka, el doctor Mihemed Şewqî Mihemed, explicó que los planes futuros darán prioridad a completar los trabajos de modernización, reducir los residuos y las averías, reforzar el control de la calidad de la harina y del pan y resolver las dificultades en colaboración con la Dirección de Panaderías Públicas de Hasaka y la Institución de Panaderías de Siria.

Estas medidas buscan alcanzar los objetivos del programa “Un pan mejor” y mejorar la calidad del pan que se ofrece a la ciudadanía.

ANHA

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