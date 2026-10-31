Nueva incursión israelí cerca de Beit Jinn en medio de vuelos de drones sobre Daraa y Damasco

Una patrulla israelí volvió a entrar en zonas próximas a Mazraat Beit Jinn, en el oeste de la campiña de Damasco, mientras se intensificaban los vuelos de drones de reconocimiento sobre el territorio que se extiende entre Daraa y los alrededores de Damasco.

Nueva incursión israelí cerca de Beit Jinn en medio de vuelos de drones sobre Daraa y Damasco
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31 DICIEMBRE, 2026   18:26
Newsdesk
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Fuentes locales informaron de una intensa actividad de drones de reconocimiento sobre las zonas que se extienden desde Daraa hasta el espacio aéreo de Damasco.

Según informaron activistas locales, los vuelos coincidieron con la incursión de una patrulla israelí compuesta por seis vehículos militares en la zona de Al-Qurum, cerca de Mazraat Beit Jinn, donde las tropas registraron terrenos agrícolas. No se dispone de más información.

Estos movimientos se producen en un contexto de continuas incursiones israelíes y actividad militar en algunas zonas del sur de Siria y del oeste de la campiña de Damasco.

Hoy mismo, las fuerzas israelíes establecieron puestos de control durante varias horas, hasta la tarde, en los alrededores de las aldeas de Abidin y Wadi al-Raqad, en el oeste de la provincia de Daraa, donde comenzaron a registrar a los transeúntes. Esto ocurrió después de que anoche se lanzaran bengalas sobre la localidad de Bariqa, en los alrededores de Quneitra.

ANHA

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