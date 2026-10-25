Dos incidentes de seguridad en Hama y Alepo

Una persona murió en un ataque con cuchillo en el pueblo de Al-Shiha, en el campo de la gobernación de Hama, mientras que otras tres personas resultaron heridas como resultado de un ataque armado en la carretera Alepo-Fafin

Dos incidentes de seguridad en Hama y Alepo
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25 DICIEMBRE, 2026   10:40
NEWSDESK
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El sábado por la noche, el pueblo de Al-Shiha en el campo de Hama fue testigo de un asesinato en el que Hussein Muhammad Al-Daher, de 48 años, que venía del pueblo de Al-Satablat en el sur de Alepo, fue asesinado.

Tres personas atacaron a la víctima y lo agredieron con cuchillos, lo que causó su muerte, según una fuente de seguridad.

Los hombres con armas también apuntaron a varios transeúntes en la carretera Alepo-Faven, lo que resultó en las heridas de tres personas, sin más información sobre las identidades de los heridos o las circunstancias del ataque.

ANHA

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