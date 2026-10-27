Disminución de las expectativas para la vuelta de sirios de Turquía en 2026

Las autoridades turcas han reducido sus estimaciones para el número de refugiados sirios que se espera que regresen a su país en 2026 de 700.000 a 210.000, mientras que más de 2,2 millones de sirios permanecen bajo el régimen de protección temporal de Turquía

Disminución de las expectativas para la vuelta de sirios de Turquía en 2026
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27 DICIEMBRE, 2026   11:53
NEWSDESK
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Los datos de la propuesta presupuestaria de Turquía para 2027 mostraron una disminución en las proyecciones oficiales para los rendimientos sirios durante el año en curso, con el número esperado que ya no supera las 210.000 personas, en comparación con un objetivo anterior de 700.000, en el marco del programa de retorno voluntario, seguro, digno y ordenado.

Según el periódico turco Cumhuriyet, la brecha entre el objetivo y las nuevas estimaciones es de 490.000 personas, lo que significa que los rendimientos proyectados representan solo el 30% del objetivo establecido por las autoridades para 2026.

Las autoridades turcas también han reducido sus objetivos de retorno para los próximos años, con el objetivo de que 110.000 sirios regresen en 2027 y 90.000 en cada uno de 2028 y 2029.

Los datos de la Presidencia de Gestión de Migraciones en Turquía, citados por el Centro Turco de Investigación sobre Asilo y Migración, también mostraron que el número de sirios bajo protección temporal alcanzó los 2.202.879 a partir del 8 de octubre de 2026.

Mientras tanto, las autoridades esperan deportar a 70.000 extranjeros para finales del año en curso como parte de su política migratoria más amplia, además de procesar 40.000 solicitudes de protección internacional. Estas cifras son independientes de las estimaciones para el retorno voluntario de los sirios.

Los planes presupuestarios también incluyen completar 200 kilómetros de carreteras de patrulla fronteriza, construir 80 kilómetros de muro fronterizo y completar 94 kilómetros de líneas de cámaras y sensores.

ANHA

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