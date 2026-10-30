El régimen iraní condena a nueve años de prisión a un profesor universitario

El medio Kolber News informó de que el régimen iraní ha condenado a nueve años de prisión al profesor universitario Nebî Ûmêd, originario de Melekşah, bajo la acusación de “apoyar las protestas celebradas anteriormente”.

El régimen iraní condena a nueve años de prisión a un profesor universitario
INTERNACIONAL-medio este
30 DICIEMBRE, 2026   23:33
Newsdesk
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Según la información publicada por Kolber News, la primera sala del Tribunal de Apelaciones de la provincia de Ilam condenó al profesor universitario Nebî Ûmêd, de Melekşah, a nueve años de prisión por “apoyar las protestas celebradas anteriormente”.

Asimismo, según la noticia, el tribunal le impuso la condena por los cargos de “intentar actuar contra la seguridad nacional, participar en reuniones y conspiraciones contra la seguridad nacional y realizar propaganda contra el régimen”. De los nueve años de prisión impuestos, cinco serán de cumplimiento efectivo.

También se dieron a conocer otras sanciones impuestas a Nebî Ûmêd. Además de la pena de prisión, ha sido sancionado con la expulsión de la Universidad Payam-e Noor, la prohibición de salir del país, la confiscación de su pasaporte y la prohibición de entrar en Melekşah.

ANHA 

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