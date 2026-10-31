Un grupo armado iraquí amenaza a Estados Unidos

El grupo armado Ansarullah al-Awfiya, integrante de la Resistencia Islámica en Irak, lanzó una advertencia a Estados Unidos y anunció que responderá con contundencia si Washington utiliza territorio iraquí para lanzar ataques contra Irán.

Un grupo armado iraquí amenaza a Estados Unidos
MUNDO
31 DICIEMBRE, 2026   14:11
Newsdesk
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Ali Fatlawi, portavoz del movimiento Ansarullah al-Awfiya, declaró en un comunicado difundido por medios iraquíes que permanecerán neutrales siempre que el territorio de Irak no se utilice para atacar a países vecinos. Sin embargo, advirtió de que, si se emplea territorio iraquí para lanzar ataques contra Irán, responderán con contundencia.

Fatlawi instó a Estados Unidos a no violar el espacio aéreo iraquí y afirmó que, si se produce cualquier vulneración de la soberanía de Irak, responderán con firmeza.

El movimiento Ansarullah al-Awfiya es uno de los grupos que forman parte de la Resistencia Islámica en Irak y que anteriormente había sido incluido por Estados Unidos en su lista de organizaciones terroristas.

ANHA

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