Estudiantes kurdos: "No estudiaremos en ninguna otra lengua que no sea nuestra lengua materna"

Los estudiantes de Dêrik señalaron que llevan años formándose y creciendo en su lengua materna, y expresaron su rechazo a la reducción de las clases de kurdo en las escuelas o a la imposición de otros métodos de enseñanza.

Estudiantes kurdos: "No estudiaremos en ninguna otra lengua que no sea nuestra lengua materna"
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31 DICIEMBRE, 2026   11:34
Qamishlo
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Las reacciones contra la decisión del Ministerio de Educación del Gobierno de transición de Siria, que limita las clases de lengua kurda en las escuelas a solo tres horas semanales, continúan.

Estudiantes de la ciudad de Dêrik hablaron con nuestra agencia sobre este asunto. Una estudiante llamada Lilav Hecî expresó su rechazo a la decisión del Ministerio de Educación y señaló que recibir educación en lengua kurda es un derecho legítimo y fundamental.

Lilav declaró: "No estamos en contra de la lengua árabe, pero debemos poder seguir estudiando en kurdo. He estudiado en esta lengua durante ocho años. Por eso, después de que se haya cambiado por completo el programa educativo, ¿qué se supone que voy a aprender?".

Otra estudiante, Ronak Mihemed, expresó su compromiso con sus derechos lingüísticos y educativos y afirmó: "Exijo mi derecho a aprender en lengua kurda. Como pueblo kurdo, rechazamos estas decisiones que se toman contra nosotros y no aceptaremos ninguna agresión contra nuestra lengua".

La estudiante Hind Mihemed explicó que actualmente no puede comprender el programa educativo en otra lengua e hizo un llamamiento para que se respete su derecho a aprender en su lengua materna. Hind declaró: "Quiero mi propia lengua. No puedo estudiar en otra lengua. Debemos aprender y recibir educación en nuestra lengua materna, el kurdo, y no en otra lengua".

Por su parte, la estudiante Viyan Hecî destacó las dificultades que supone cambiar de lengua y afirmó: "Llevo ocho años aprendiendo y recibiendo educación en kurdo, y quiero continuar mis estudios en esa lengua. No podemos aceptar que nos obliguen a estudiar en árabe. No estudiaremos en ninguna otra lengua que no sea nuestra lengua materna".

ANHA


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