Los ataques reiterados en Serêkaniyê y Girê Spî vulneran los compromisos del Gobierno

Por segunda vez, los grupos armados han violado los compromisos y decisiones del gobierno con respecto a la garantía de los derechos kurdos y el regreso seguro, a través de ataques y amenazas dirigidos a los kurdos desplazados mientras intentan regresar a sus hogares y reclamar sus propiedades, en medio de la ausencia de cualquier hallazgo de investigación anunciado o responsabilidad para los involucrados

Los ataques reiterados en Serêkaniyê y Girê Spî vulneran los compromisos del Gobierno
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27 DICIEMBRE, 2026   13:38
NEWSDESK
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La agencia ANHA, ha documentado incidentes de ataques y amenazas dirigidas a los kurdos desplazados durante sus intentos de regresar a sus áreas y reclamar sus hogares y tierras desde la firma del Acuerdo del 29 de enero de 2026 entre las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) y el gobierno de transición sirio, en un momento en que el gobierno había pedido previamente a los desplazados que regresaran a salvo y participaran en la construcción de Siria.

Han identificado, a partir del 27 de octubre, dos incidentes directos prominentes en los que los desplazados que regresaban fueron atacados directamente mientras intentaban regresar, en Serekaniye y Girê Spî, junto con amenazas documentadas y la incautación continua de bienes y tierras en áreas del campo de Tal Abyad y Ain Issa.

Las declaraciones y un decreto afirman los derechos de los kurdos

El 14 de enero de 2026, el presidente de transición Ahmed al-Sharaa declaró en una entrevista televisada que las injusticias que Siria había presenciado durante décadas también habían afectado a los kurdos, haciendo hincapié en que la nueva fase debería basarse en la igualdad de ciudadanía, el estado de derecho y las garantías de los derechos constitucionales para todos los sirios.

Dijo que había asegurado al comandante de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), Mazloum Abdi, que los derechos del componente kurdo estarían salvaguardados en la constitución.

El 16 de enero, al-Sharaa emitió el Decreto No. 13 de 2026, que estipulaba que los ciudadanos sirios sirios son una parte integral y auténtica del pueblo sirio, que su identidad cultural y lingüística debe ser protegida, y que el kurdo es un idioma nacional que se puede enseñar en escuelas públicas y privadas en áreas donde los kurdos constituyen una proporción significativa de la población.

El decreto también estipulaba la anulación de las medidas excepcionales resultantes del censo de 1962 en la Gobernación de Hasakah, la concesión de la ciudadanía siria a los ciudadanos de origen kurdo, incluidos aquellos cuyo estado civil no estaba registrado oficialmente, la declaración de Newroz como día festivo oficial en todo el país y la prohibición de la discriminación y exclusión por motivos étnicos o lingüísticos.

En un discurso grabado en vídeo el mismo día, al-Sharaa instó a los kurdos a no creer lo que él describió como narrativas destinadas a sembrar la discordia, y pidió a las personas desplazadas que regresaran de forma segura a sus tierras sin condiciones ni restricciones y participaran en la construcción del país.

Estas declaraciones y las disposiciones del decreto constituyen compromisos declarados públicamente en materia de ciudadanía y derechos culturales y civiles. Sin embargo, su aplicación sigue dependiendo de la emisión de las instrucciones necesarias, proporcionar una protección efectiva a los ciudadanos y garantizar su capacidad para regresar a sus áreas y reclamar su propiedad.

El acuerdo del 29 de enero. Retorno seguro del compromiso a la implementación

El acuerdo del 29 de enero entre las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) y el gobierno de transición sirio incluía disposiciones sobre un alto el fuego, acuerdos de integración militar, de seguridad y administrativa, la liquidación de los derechos civiles y educativos kurdos y garantías para el regreso de las personas desplazadas a sus áreas.

El 9 de marzo, al-Sharaa subrayó que la prioridad de la siguiente fase era poner fin a los campamentos y permitir a los residentes regresar a sus ciudades y aldeas, hablando del papel de las organizaciones de la sociedad civil en la fase de reconstrucción.

Sin embargo, el expediente de devolución permaneció incompleto incluso después de que se anunciara el progreso en el proceso de integración militar, de seguridad y administrativa, según declaraciones de ambas partes.

Con el regreso de los desplazados a Afrin completado, el Comité de Personas Desplazadas de Serekaniye registró las solicitudes de retorno de alrededor de 14.000 familias, que comprenden aproximadamente 80.000 personas.

El 10 de agosto, el primer convoy, formado por 410 familias, se dirigió a la ciudad y su campo. Sin embargo, los ataques dirigidos a las familias a su llegada al centro de la ciudad llevaron a la suspensión del resto del proceso hasta que se pudieran proporcionar las garantías de seguridad adecuadas. El proceso se reanudó más tarde a pesar del acoso y la continua incautación de la propiedad de los devueltos.

Ataques durante los intentos de devolver y reclamar propiedad

El 11 de agosto, el liderazgo de las Fuerzas de Seguridad Interna en Hasakah recibió a un grupo de retornados para escuchar sus testimonios y quejas. Subrayó la necesidad de perseguir las violaciones y garantizar un retorno seguro, digno y sostenible. Sin embargo, los hallazgos de las investigaciones y otra información relacionada no han sido claros y no se han hecho públicos hasta la fecha.

El 20 de septiembre, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos documentó amenazas contra familias kurdas en el pueblo de Tal Akhdar, en el campo occidental de Girê Spî. Citando fuentes locales, informó que grupos armados con sede en la zona habían amenazado con aumentar las tensiones si las personas desplazadas regresaban a su aldea.

También señaló el uso y cultivo continuos de áreas de tierra pertenecientes a sus propietarios kurdos originales, a pesar de que algunos propietarios no pueden regresar y reclamar sus derechos.

Los incidentes se intensificaron el 26 de octubre, cuando los kurdos desplazados que habían llegado a Girê Spî para presentar documentos que demostraban su propiedad de casas, terrenos y propiedades fueron atacados. Los ataques incluyeron aplastar y quemar alrededor de 20 coches, lanzarles piedras y palos y disparar disparos.

En un comunicado, el Comité de Personas Desplazadas de Girê Spî dijo que más de 100 familias kurdas, incluidas mujeres y niños, habían sido rodeadas dentro del edificio de la administración local. Se pidió una intervención urgente para protegerlos, una investigación seria y transparente y la rendición de cuentas de los responsables de los ataques.

Las Fuerzas de Seguridad Interna que llegaron de Kobani y Raqqa intervinieron y evacuaron a las familias, llevándolas de vuelta a la ciudad de Kobani.

Los desplazados confirmaron que habían ido a la administración del área de Girê Spî/Tal Abyad después de ser invitados por el director del área, pero fueron sometidos a ataques.

Entre la responsabilidad declarada y las realidades sobre el terreno

Las personas desplazadas tanto de Serekaniye como de Girê Spî/Tal Abyad atribuyen los ataques a grupos e individuos que residen en las áreas en cuestión que operan fuera de la ley y rechazan las directivas del gobierno, así como a otros afiliados a las células mercenarias de ISIS.

Los repetidos asaltos y las continuas amenazas contra los kurdos han planteado preguntas entre los residentes que previamente hablaron con nuestra agencia sobre la efectividad de las medidas tomadas para proteger a los repatriados, en particular porque ocurrieron algunos incidentes durante los intentos de reclamar la propiedad utilizando documentos oficiales y en medio de acuerdos que se dice que están destinados a facilitar las devoluciones.

Los desplazados responsabilizan a las autoridades pertinentes de cumplir sus compromisos mediante la prevención de ataques, la investigación de incidentes y responsabilización de los responsables, garantizando la protección de los civiles y sus bienes, y abordando la situación de las viviendas y tierras cuyos propietarios no pueden acceder a ellas.

ANHA


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