Las inundaciones en Siria matan a dos personas; siete puentes y las carreteras están fuera de servicio

Al menos dos personas han muerto a medida que las fuertes lluvias y las inundaciones se extendieron por gran parte de Siria, y las operaciones de búsqueda continuaron de personas desaparecidas. Siete puentes, alcantarillas y caminos de tierra se han derrumbado o han sido puestos fuera de servicio, cortando las principales rutas entre las gobernaciones, incluyendo Alepo-Raqqa, Raqqa-Deir ez-Zor y Homs-Farqlus, mientras que las familias desplazadas también han sufrido daños a sus refugios

Las inundaciones en Siria matan a dos personas; siete puentes y las carreteras están fuera de servicio
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29 DICIEMBRE, 2026   12:19
NEWSDESK
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Fuertes tormentas eléctricas arrasaron gran parte de Siria el miércoles, acompañadas de granizo y fuertes ráfagas de viento. Las lluvias más fuertes afectaron a las gobernaciones de Raqqa, Hasakah y Deir ez-Zor, así como al campo de Alepo, Hama y Homs, antes de extenderse a otras áreas, incluido el campo de Damasco, Daraa y Tartus.

Según los informes de los corresponsales de la ANHA y sus observaciones de campo, las lluvias desencadenaron inundaciones repentinas, inundaron áreas e hicieron que los arroyos y valles se desbordaran. Las inundaciones provocaron muertes, dejaron personas desaparecidas, atraparon a los civiles en aguas crecientes e inundaron casas y tiendas de campaña que albergaban a familias desplazadas. También provocó que los puentes y los cruces de agua se derrumbaran y cortaran las principales carreteras. Los residentes y los equipos de rescate continuaron trabajando para abordar las secuelas del mal tiempo.

A partir del jueves por la mañana, las autoridades oficiales del país no habían publicado cifras sobre los totales de precipitaciones, medidos en milímetros, en las gobernaciones de Siria.

Las inundaciones dañaron siete puentes, alcantarillas y caminos de tierra, incluidas las estructuras en las principales carreteras intergobernamentales, lo que resultó en cierres completos de carreteras.

Raqqa: Muertes, personas desaparecidas y puentes colapsados

En la gobernación de Raqqa, las inundaciones cerca del puente Al-Salmani, al oeste de Tabqa, barrieron un automóvil que transportaba a una familia, matando a una persona. Las operaciones de búsqueda continúan en busca de personas que fueron arrastradas por el agua en la zona.

Cerca del puente Al-Rasafa, varias personas fueron reportadas como desaparecidas después de ser arrastradas por las inundaciones. Los informes iniciales diferían en el número de personas desaparecidas, mientras continuaban las operaciones de búsqueda y rescate.

Las inundaciones provocaron el colapso de los puentes de Al-Salmaniya y Al-Kantri y dañaron parcialmente el puente Ratla. Un puente de tierra en el pueblo de Kasrat Sarur también se derrumbó, mientras que las inundaciones rodearon las casas en el pueblo de Fteih, en el oeste del campo de Raqqa.

Docenas de casas en Raqqa, Tabqa, Tal Abyad y Mansoura se vieron afectadas. Las inundaciones también interrumpieron el tráfico y el movimiento entre varias áreas.

En los campamentos de desplazamientos en el campo de Raqqa, las lluvias e inundaciones dañaron los refugios de más de 375 familias en campamentos que albergan a personas desplazadas de Tal Abyad y partes de Homs y Hama.

Carreteras cortadas en Raqqa

Las inundaciones cortaron la carretera Alepo-Raqqa cerca del puente Al-Salmani, al oeste de Tabqa, interrumpiendo el tráfico entre las dos áreas.

La carretera Raqqa-Deir ez-Zor también se cortó en el puente Al-Kharrar en el área de Al-Ghanem Al-Ali, ya que el aumento de los niveles de agua y los daños en los cruces dificultaban el viaje.

En otra parte de la gobernación, las inundaciones barrieron tierra y rocas a las carreteras. Desde la mañana, los residentes han estado trabajando para limpiar los escombros y restaurar el tráfico después de que las lluvias disminuyeran el jueves temprano.

Deir ez-Zor: Daños en el puente y advertencias de inundación

En la gobernación de Deir ez-Zor, las fuertes lluvias provocaron inundaciones repentinas en varias áreas. Las ubicaciones afectadas incluyeron el puente Al-Kibar en el área de Al-Jazrat, el puente Al-Tarif, el área de Khan Al-Zahra y el puente Al-Shiha en el área de Al-Tabni.

El tráfico a través de puentes de pontones militares en las ciudades de Deir ez-Zor y Mayadin también se detuvo en medio de los riesgos planteados por el aumento de los niveles de agua del Éufrates y las fuertes corrientes.

Alrededor de Al-Bukamal y sus áreas desérticas circundantes, Wadi Al-Sawab y sus afluentes experimentaron poderosas inundaciones repentinas. No se informó de ningún otro daño, y el impacto se limitó a las carreteras que conectaban pueblos y ciudades.

El mal tiempo también interrumpió el transporte, suspendiendo temporalmente los viajes entre Deir ez-Zor y otras gobernaciones. Algunos servicios se reanudaron el jueves por la mañana.

Hasakah: Las tiendas de campaña de las familias desplazadas se inundaron

En la gobernación de Hasakah, las fuertes lluvias provocaron que el agua se acumulara en varias áreas y dañara los campos de desplazamiento, en particular los campamentos de Washokani y Al-Talae, que albergan a familias desplazadas de Serêkaniyê.

Los corresponsales de ANHA informaron que el agua de lluvia se entró en las tiendas de campaña, dañando la ropa de cama, las mantas y los suministros de alimentos. Equipos de la Media Luna Roja Kurda, las Unidades de Protección de la Mujer (YPJ) y los miembros de la Brigada Hasakah llegaron más tarde para ayudar a los residentes.

Los efectos de la lluvia también se extendieron a otros campamentos en el norte de Siria, incluyendo Kherbet al-Joz, Kafr Lusin, Mashhad Ruhin, Atmeh, Bab al-Hawa y Deir Hassan. El agua inundó las áreas que rodeaban las tiendas de campaña, convirtiendo los terrenos de tierra en barro y dificultando el movimiento de los residentes.

Campo de Alepo: las inundaciones atrapan a Shepherd y Flock

En el este de la campiña de Alepo, particularmente en Kobani y sus alrededores, las fuertes lluvias hicieron que los niveles de agua aumentaran en varias vías fluviales, atrapando a un pastor y su rebaño.

Los residentes y los equipos de rescate lograron alcanzar y rescatar al pastor. Según nuestro corresponsal, el rebaño estaba formado por más de 150 ovejas. Alrededor de 70 fueron rescatados, mientras que otros aproximadamente 80 permanecieron desaparecidos.

Hama y Homs: Inundaciones y desbordamientos de valles

Varias áreas del campo de Hama experimentaron fuertes lluvias que desencadenaron inundaciones repentinas, particularmente en la ciudad de Aqrabat en el campo oriental de la gobernación, donde el agua fluyó a través de tierras bajas y canales de drenaje natural.

Las áreas del campo de Homs también se vieron afectadas por el clima severo. Las inundaciones interrumpieron partes de la carretera Homs-Farqlus, con esfuerzos en marcha para abordar los cierres y reabrir la ruta.

Campo de Damasco: Muertes, daños a la propiedad y cierres temporales de carreteras

En la campiña de Damasco, la tormenta de lluvia y los fuertes vientos causaron daños a la propiedad, incluido el colapso de partes de edificios, el desbloqueo de paneles solares y el colapso de techos suspendidos.

En el área de Daf al-Sakhr, cerca de Jaramana, una mujer murió después de que una pared de un balcón residencial le cayera sobre ella. Otra mujer murió después de ser atropellada por un vehículo en la carretera Damasco-Homs en el área de Qutayfah.

Las inundaciones también forzaron el cierre parcial de la carretera Damasco-Daraa cerca del puente Deir Ali después de que las rocas y el suelo fueran barridos a la carretera. Otras carreteras se cerraron debido a la caída de árboles y agua acumulada, incluida la carretera que une Jaramana y Mleha, conocida como Old Ghouta Road, y una carretera importante en Zamalka.

Varias de estas carreteras se reabrieron después de que se despejaran las obstrucciones y se aseguraran las áreas afectadas. El trabajo continuó para drenar el agua acumulada y evaluar los daños causados por la tormenta.

Daraa y Tartus: La acumulación de agua interrumpe el tráfico

En la gobernación de Daraa, las lluvias inundaron dos casas de planta baja en los vecindarios de Al-Zahra y Maysaloun, causando daños a la propiedad. Posteriormente se lanzaron esfuerzos de emergencia para abordar el agua acumulada.

Advertencias a medida que continúa el mal tiempo

Se espera que el sistema meteorológico inestable, que comenzó el martes 27 de octubre por la tarde, continúe. Las autoridades meteorológicas de Siria pronostican más lluvias, tormentas eléctricas, granizo y fuertes ráfagas de viento hasta el sábado 31 de octubre temprano.

Crece la preocupación de que el daño pueda extenderse en áreas ya afectadas por las inundaciones, particularmente alrededor de valles, puentes y áreas bajas, ya que la infraestructura, las carreteras y los campamentos de desplazamiento continúan sufriendo daños.

Las condiciones climáticas llevaron al Ministerio de Educación a suspender las clases el jueves solo en las gobernaciones de Hasakah, Raqqa y Deir ez-Zor.

Mientras tanto, el Ministerio de Emergencias y Gestión de Desastres instó a los residentes a mantenerse alejados de los canales de inundación y las carreteras inundadas de agua y advirtió contra intentar cruzarlos.

ANHA


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