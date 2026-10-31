Las fuerzas israelíes establecen puestos de control en la zona rural de Deraa

Las fuerzas israelíes establecieron puestos de control en los alrededores de las aldeas de Abdîn y Wadî El Reqad, en la zona rural occidental de Deraa, y comenzaron a registrar a los viajeros. Asimismo, lanzaron bengalas luminosas sobre la localidad de Barîqa, en la zona rural de Quneitra.

Las fuerzas israelíes establecen puestos de control en la zona rural de Deraa
NOTICIAS
31 DICIEMBRE, 2026   13:33
Newsdesk
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Fuentes locales informaron de que un convoy militar israelí compuesto por seis vehículos salió de la base de El Ciizîrê, situada cerca de la aldea de Meariye, y se dirigió hacia la aldea de Abdîn, en la zona rural occidental de Deraa.

Las fuerzas israelíes establecieron puestos de control en la zona, donde comenzaron a detener a los habitantes y registrarlos.
Asimismo, durante la noche anterior, las fuerzas israelíes lanzaron bengalas luminosas sobre la localidad de Barîqa, en la zona rural de Quneitra.

ANHA

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