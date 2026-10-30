Se celebran protestas contra Israel en la zona rural de Damasco

Las fuerzas israelíes establecieron un puesto de control en la carretera entre Jebata al-Khashab y Ain al-Baida, en la zona rural de Quneitra, y registraron a los viajeros. Asimismo, se celebraron protestas contra las intervenciones israelíes en el sur de Siria en el barrio de Jobar, en Damasco, y en la localidad de Jdeidet al-Fadl, en la zona rural de Damasco.

Se celebran protestas contra Israel en la zona rural de Damasco
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30 DICIEMBRE, 2026   20:46
Newsdesk
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Activistas de Quneitra informaron de que hoy las fuerzas israelíes instalaron un puesto de control militar en la carretera entre Jebata al-Khashab y Ain al-Baida, en la zona rural de Quneitra, y registraron a los residentes.

Por otra parte, en el barrio de Jobar, en Damasco, y en la localidad de Jdeidet al-Fadl, en la zona rural de Damasco, se organizaron manifestaciones y actividades para condenar las intervenciones militares israelíes contra la población civil de la región.

Los manifestantes exigieron que se esclareciera el paradero de los detenidos sirios capturados por las fuerzas israelíes y que estos fueran puestos en libertad. También reclamaron el fin de los ataques y las reiteradas violaciones en el sur de Siria.

ANHA


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