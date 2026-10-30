Un niño muerto y nueve personas resultan heridas por minas terrestres en Tel Tamr y Manbij

Un niño murió y nueve personas resultaron heridas en dos explosiones de minas terrestres separadas en el campo de Tel Tamr y Manbij

Un niño muerto y nueve personas resultan heridas por minas terrestres en Tel Tamr y Manbij
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30 DICIEMBRE, 2026   12:37
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Un niño murió y nueve personas, incluidos dos niños, resultaron heridas en dos explosiones de minas terrestres separadas en el campo de Tel Tamr y Manbij, ya que se siguen reportando víctimas de minas terrestres y restos de guerra.

En el campo occidental de Tel Tamr, Yusuf Taha Ibrahim, de 14 años, murió cuando una mina terrestre explotó cerca de los silos en el pueblo de Um al-Keif. Otros dos niños, Shaker Qasim Ibrahim, de 14 años, y Mohammed Qasim Ibrahim, de 12 años, sufrieron lesiones por metralla en varias partes de sus cuerpos.

En el pueblo de Shash al-Bubna, en el campo de Manbij, al este de Alepo, siete personas sufrieron lesiones de gravedad variable cuando una mina terrestre sobrante de la guerra explotó bajo el vehículo en el que viajaban después de entrar en un campo de minas, según fuentes locales.

ANHA

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