Condiciones de las carreteras en Siria después de las inundaciones

Las condiciones de las carreteras en toda Siria han variado después de las inundaciones, con las carreteras Deir ez-Zor-Damascus, Deir ez-Zor-Raqqa y Homs-Deir ez-Zor permaneciendo cerradas en secciones dañadas. La autopista Raqqa-Alepo ha reabierto a vehículos pequeños, mientras que siete puentes, alcantarillas y caminos de tierra han sido puestos fuera de servicio

Condiciones de las carreteras en Siria después de las inundaciones
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30 DICIEMBRE, 2026   12:23
NEWSDESK
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Las inundaciones repentinas causadas por fuertes lluvias en amplias áreas de Siria desde el miércoles por la noche hasta el viernes 30 de octubre por la mañana han interrumpido varias carreteras principales y secundarias y han detenido el tráfico a lo largo de las rutas que conectan las gobernaciones de Raqqa, Deir ez-Zor y Homs. Algunas carreteras han reabierto parcialmente o han sido restauradas temporalmente al servicio, mientras que continúan los trabajos de reparación y la eliminación de escombros.

En la gobernación de Raqqa, la carretera internacional Alepo-Raqqa ha reabierto a vehículos pequeños solo después de ser cortada por el colapso del puente Al-Salmani al oeste de Tabqa. A partir del viernes por la mañana, las autoridades no habían anunciado su reapertura a todo tipo de vehículos.

Los daños por inundación continúan afectando a otras carreteras en la gobernación, en particular la carretera Raqqa-Deir ez-Zor en el cruce del puente Khneifis en el área de Maadan, la carretera Hunaida-Juaideen y secciones de la carretera Al-Mansoura-Al-Rasafa, donde se han reportado grietas y daños.

Mientras tanto, la carretera Raqqa-Maadan se reabrió temporalmente después de que se llevaran a cabo reparaciones en un puente dañado por las inundaciones.

En Deir ez-Zor, la carretera Deir ez-Zor-Damascus permanece cerrada después de que el Comando de Seguridad Interna anunciara su renovado cierre el viernes temprano debido a las inundaciones y el deterioro de las condiciones de la carretera. La carretera había sido previamente parcialmente reabierta a vehículos pequeños y camiones de carga.

La carretera Deir ez-Zor-Raqqa también sigue siendo inacesible en el área de Ghanem Ali. Sin embargo, la carretera en el puente Khan al-Zahra, cerca de Al-Tabni, ha reabierto tras la intervención de los residentes y municipios locales.

También se han reportado daños y cierres en otras carreteras secundarias, incluida la carretera en el área de Tareef y el cruce de Khan al-Zahra. Mientras tanto, las operaciones en puentes militares flotantes en las ciudades de Deir ez-Zor y Mayadin se han suspendido como medida de precaución.

En la gobernación de Homs, la carretera Homs-Deir ez-Zor fue cortada en el área de Hreibeisha debido a la erosión del suelo y el flujo de las inundaciones. La carretera Al-Sukhna-Raqqa también fue golpeada por inundaciones que dejaron a vehículos y viajeros varados antes de que los equipos de Defensa Civil intervinieran para evacuarlos y recuperar vehículos dañados.

En Hama, la carretera principal que conecta Salamiyeh y Raqqa fue bloqueada temporalmente. Los equipos municipales, los residentes locales y los equipos de Defensa Civil intervinieron para reabrir secciones de la carretera dañada. Las rocas que habían sido barridas en la carretera en el pueblo de Hiyalin en el área de Masyaf también fueron despejadas, lo que permitió que el tráfico se reanudara.

En Hasakah, no se habían emitido anuncios gubernamentales de cierres de carreteras importantes desde el viernes por la mañana, a pesar de las inundaciones y el aumento de los niveles de agua en el río Khabur y sus afluentes en partes del campo occidental y suroeste. El trabajo continuó para despejar los pasajes y los canales de drenaje para desviar el agua y evitar una mayor acumulación.

Según el Ministerio de Emergencias y Gestión de Desastres, las inundaciones han puesto siete puentes, alcantarillas y caminos de tierra fuera de servicio en toda Siria. El daño incluye el colapso del puente Al-Salmani, daños a los puentes Kantri y Kisret Srour, el colapso de una alcantarilla de tierra en el área de Kisret Srour y daños a tres puentes construidos a través de vías fluviales estacionales en Deir ez-Zor y su campo.

Los equipos de Defensa Civil, los servicios de emergencia y otras agencias de servicio público continúan trabajando para llegar a los residentes afectados, despejar rutas y establecer desvíos. El tráfico en varias carreteras principales sigue dependiendo de la finalización de las reparaciones y las inspecciones de seguridad, ya que las autoridades advierten contra el uso de carreteras dañadas o el intento de cruzar canales de inundación.

ANHA


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