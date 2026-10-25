Notables de la tribu Hamdoun al-Sharabin: los árabes y los kurdos son un tejido social

Los notables de la tribu Hamdoun al-Sharabin enfatizan que la coexistencia entre árabes, kurdos y siríacos-asirios en Jazira representa un modelo de relaciones fraternales transmitidas de generación en generación. Ellos piden fortalecer el amor y la tolerancia y estar unidos contra los intentos de sembar la división y la discordia

Notables de la tribu Hamdoun al-Sharabin: los árabes y los kurdos son un tejido social
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25 DICIEMBRE, 2026   10:00
QAMISHLO
KENAN AL-SAYED - ROHAT KHALAF
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En medio de los intentos de aquellos que buscan sembrar la discordia entre las comunidades de Jazira, los ancianos de la tribu Hamdoun al-Sharabin en la ciudad de Karki Laki enfatizan los profundos lazos fraternales y sociales entre árabes y kurdos.

En este contexto, Jumaa al-Hardan, un anciano de la tribu Hamdoun al-Sharabin, dice que las relaciones entre árabes y kurdos no eran nuevas, sino más bien una extensión de una larga historia de convivencia transmitida de padres y abuelos a sus hijos.

Al-Hardan explica que los árabes y los kurdos forman un solo tejido social, unido por lazos de hermandad, patria, religión e historia. Subraya que los miembros de las dos comunidades se complementan y no pueden prescindir de estas relaciones, que se han arraigado firmemente a través de muchos años de convivencia.

Añade que los lazos sociales entre árabes y kurdos eran más fuertes que cualquier intento de sembrar la discordia entre ellos. Subraya la necesidad de preservar estas relaciones y protegerlas contra cualquier cosa que pudiera alimentar el conflicto o socavar la unidad social.

Señala que la fase actual requiere que todos se unan y fortalezcan su sentido de responsabilidad compartida. Llama a los ancianos tribales árabes y kurdos a cumplir con su papel en la promoción del amor y la tolerancia y contribuyendo a la construcción de Siria sobre los cimientos de la fraternidad, el respeto mutuo y la aceptación de los demás.

Al-Hardan enfatiza que la unidad y la solidaridad entre los residentes de la región son esenciales para mantener la estabilidad social, señalando que los lazos históricos entre las comunidades deben seguir siendo más fuertes que cualquier intento de crear divisiones o tensiones.

Por su parte, Khalaf al-Mohammed, un mayor de la tribu Hamdoun al-Sharabin, enfatiza que árabes, kurdos, siríacos-asirios y otras comunidades de la región habían vivido juntos desde la época de sus padres y abuelos, unidos por fuertes lazos de hermandad, vecindad, parentesco y historia compartida.

Al-Mohammed dice que los miembros de estas comunidades habían compartido durante mucho tiempo varias ocasiones sociales, tanto alegres como tristes, señalando que las relaciones entre los residentes de aldeas y ciudades se extendían más allá de las afiliaciones étnicas y se basaban en vínculos humanos y sociales.

Añade que las personas de la región se apoyaron mutuamente en todas las circunstancias y compartían las alegrías y tristezas de los demás. Esto, dice, reflejaba la realidad de la convivencia que habían mantenido a través de generaciones y demostró que sus relaciones no eran temporales, sino más bien una extensión de una larga historia de solidaridad y cooperación.

Al-Mohammed enfatiza su rechazo a cualquier intento de sembrar discordia entre árabes y kurdos o dañar los lazos entre ellos. Afirma que la gente de la región eran hermanos, vecinos y familiares, y agregó que preservar estos lazos era una responsabilidad compartida.

En conclusión, los dos ancianos tribales enfatizan que la coexistencia árabe-kurda representa un legado social e histórico profundamente arraigado en la región. Preservarlo, dicen, requiere solidaridad entre los residentes, los ancianos tribales y las figuras de la comunidad, así como una postura unida contra todos los intentos de sembrado la división entre las comunidades. Ellos piden trabajar juntos para promover el amor y la tolerancia y construir un futuro marcado por la seguridad, la estabilidad y la fraternidad entre todos los sirios.

ANHA


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