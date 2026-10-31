Irán amenaza con responder a los ataques y afirma haber alcanzado cuatro petroleros

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, amenazó con responder a cualquier ataque contra su país. Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní anunció que ha alcanzado cuatro petroleros en el estrecho de Ormuz.

Irán amenaza con responder a los ataques y afirma haber alcanzado cuatro petroleros
MUNDO
31 DICIEMBRE, 2026   15:35
Newsdesk
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En una publicación difundida este sábado en la plataforma “X”, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó que su país ya no establece líneas rojas frente a los ataques que tienen como objetivo su seguridad y su población. Asimismo, amenazó con lanzar una respuesta militar “devastadora y destructiva” contra cualquier parte que ataque a Irán.

Por otra parte, la Guardia Revolucionaria iraní anunció que ha alcanzado cuatro petroleros en el estrecho de Ormuz.

Según los medios iraníes, que citan información de la propia Guardia Revolucionaria, los cuatro petroleros explotaron y se incendiaron cuando intentaban atravesar el estrecho de Ormuz sin autorización.

De acuerdo con las mismas informaciones, el cuarto buque transportaba dos millones de barriles de petróleo y habría chocado contra una mina marina que provocó una explosión.

Ayer, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que cree que la guerra con Irán podría terminar en un futuro próximo, aunque no explicó cómo concluiría el conflicto ni qué medidas adoptaría su Administración para lograrlo.

ANHA

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