El papel de las mujeres sirias en la toma de decisiones centra un taller

En la ciudad de Hasaka se celebró un taller en el que se debatió el papel de las mujeres en la sociedad, en la toma de decisiones y en todos los ámbitos de la vida.

El papel de las mujeres sirias en la toma de decisiones centra un taller
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MUJERES
31 DICIEMBRE, 2026   20:16
Newsdesk
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El Partido al-Watan al-Suri organizó en Hasaka un taller dedicado a las mujeres bajo el lema "De los relatos a la toma de decisiones". Durante el encuentro se debatieron el papel de las mujeres en la sociedad y su capacidad para participar en la toma de decisiones.

El taller tuvo lugar en el restaurante Marbella y contó con la participación de numerosas activistas y escritoras procedentes de Deir ez-Zor, Suwayda y otras zonas de Siria.

Primera sesión: "de los relatos a la toma de decisiones"

En la primera sesión del taller, titulada "De los relatos a la toma de decisiones", intervino Şeymai Xelef, miembro del Consejo Central del Partido al-Watan al-Suri.

Durante la sesión se señaló que es necesario ofrecer oportunidades a todas las mujeres, especialmente a las de las zonas rurales, para que puedan expresar sus problemas y hacer visible su presencia. Asimismo, se destacó la necesidad de que las mujeres se organicen y unan sus voces para reivindicar sus derechos.

También se subrayó que las mujeres sirias han seguido trabajando y luchando en medio de las difíciles condiciones provocadas por la guerra, la pobreza y el desplazamiento.

Segunda sesión: "el asiento de la toma de decisiones"
La segunda sesión, titulada "El asiento de la toma de decisiones", fue moderada por Betûl Xalid, miembro de la oficina política del partido.

Durante el debate, Betûl Xalid destacó la capacidad de las mujeres para tomar decisiones y afirmó que no deben limitarse a desempeñar funciones laborales, sino que también deben ocupar su lugar en los espacios donde se toman las decisiones.

Conclusiones del taller

Al finalizar el encuentro, se leyó una declaración final en la que se destacó la necesidad de que las mujeres participen en las tareas de gobierno y en la elaboración de leyes.

Entre las propuestas recogidas en las conclusiones figuran:

- Formar a las mujeres y ofrecerles oportunidades para trabajar y participar en la gestión de la sociedad.

- Organizar programas de formación jurídica, legal y económica dirigidos a las mujeres.

- Celebrar talleres y encuentros para abordar los problemas que afectan a las mujeres.

- Dar mayor visibilidad en los medios de comunicación a las experiencias de las mujeres sirias durante la guerra, así como a sus luchas y logros.

- Apoyar a las mujeres de las zonas rurales en relación con los numerosos problemas a los que se enfrentan.

- Garantizar sus derechos y mejorar sus condiciones económicas y sociales.

ANHA


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