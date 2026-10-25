Ilham Ahmed y Shanaz Ibrahim Ahmed discuten los últimos desarrollos en el proceso de integración

La reunión se celebra entre la política Ilham Ahmed y Shanaz Ibrahim Ahmed, que es miembro de la Oficina Política de la Unión Patriótica del Kurdistán (PUK), para discutir los últimos desarrollos en el proceso de integración y la situación de las mujeres en medio de cambios políticos y militares

Ilham Ahmed y Shanaz Ibrahim Ahmed discuten los últimos desarrollos en el proceso de integración
NOTICIAS
25 DICIEMBRE, 2026   19:10
NEWSDESK
+

Los últimos desarrollos en el proceso de integración y la situación de las mujeres en medio de cambios políticos y militares fueron discutidos por ls política Ilham Ahmed y Shanaz Ibrahim Ahmed, miembro de la Oficina Política de la Unión Patriótica del Kurdistán en el Sur del Kurdistán.

ANHA

Etiquetas de publicación:

Artículo anterior

Conmemoran a la mártir Beritan en Kobani

próximo artículo

7 muertos en ataques aéreos israelíes y bombardeo en la Franja de Gaza

Noticias relacionadas

Îlham Ehmed pide que cesen los ataques contra los desplazados de Girê Spî

Îlham Ehmed pide que cesen los ataques contra los despl...

26 DICIEMBRE, 2026 - 22:56

Un oficial muerto y otros dos heridos en un ataque en el punto de control de seguridad

Un oficial muerto y otros dos heridos en un ataque en e...

25 DICIEMBRE, 2026 - 10:25

Basil Abdelaziz asume el Ministerio de Industria y Comercio Interior de Siria

Basil Abdelaziz asume el Ministerio de Industria y Come...

19 DICIEMBRE, 2026 - 19:33

Los kurdos de Viena conmemoran a los mártires de Kogherat y Qamishlo

Los kurdos de Viena conmemoran a los mártires de Kogher...

18 DICIEMBRE, 2026 - 20:04

Mazloum Abdi: El trabajo continúa para encontrar una solución para el futuro de las universidades e institutos en las universidades de Kobani y Rojava

Mazloum Abdi: El trabajo continúa para encontrar una so...

21 DICIEMBRE, 2026 - 11:09

Los desplazados de Serêkaniyê piden regresar a sus hogares antes del invierno

Los desplazados de Serêkaniyê piden regresar a sus hoga...

17 DICIEMBRE, 2026 - 11:53