Muere uno de los cuatro niños que cayeron al agua en la zona rural de Tel Birak

Uno de los cuatro niños que cayeron al agua en una zona rural de Tel Birak perdió la vida. Los otros tres fueron rescatados, aunque uno de ellos se encuentra en estado grave.

Muere uno de los cuatro niños que cayeron al agua en la zona rural de Tel Birak
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31 DICIEMBRE, 2026   20:18
Hasaka
+

Uno de los cuatro niños que cayeron a un estanque en la zona rural de Tel Birak perdió la vida, mientras que los otros tres fueron rescatados. El estado de uno de los menores rescatados es grave.

Los niños rescatados fueron trasladados al hospital. Los equipos de Defensa Civil de Siria, dependientes de la Dirección de Emergencias y Gestión de Desastres de la provincia de Hasaka, acordonaron la zona del incidente para prevenir que se produzcan nuevos sucesos de este tipo.

Hoy, cuatro niños cayeron en un estanque de agua formado a raíz de las inundaciones en la aldea de Tel Zeheb, en el distrito de Tel Birak, en la zona rural de Hasaka. Según la información publicada en nuestra primera noticia, dos de los niños habían sido sacados del agua, pero se desconocía su estado, mientras que los otros dos seguían desaparecidos.

ANHA

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