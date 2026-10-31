La tensión entre Irán y Estados Unidos y las elecciones en Israel, en la agenda de los medios árabes

Los medios de comunicación árabes señalan que continúan los esfuerzos diplomáticos de varios países de la región, aunque existe la posibilidad de que la guerra entre Estados Unidos e Irán vuelva a intensificarse.

La tensión entre Irán y Estados Unidos y las elecciones en Israel, en la agenda de los medios árabes
MUNDO
31 DICIEMBRE, 2026   13:44
Newsdesk
+

El diario palestino “al Hayat al Jadida” publicó un artículo sobre las elecciones israelíes titulado “El voto árabe vuelve a redibujar el mapa político de Israel”, en el que plantea la siguiente pregunta: ¿La participación de los árabes en las elecciones ha reducido los votos de Netanyahu?

El artículo señala que el papel de los partidos árabes en las elecciones ha cobrado mayor importancia y que su influencia afecta al equilibrio de las fuerzas políticas y al futuro de la política general de la región.

Sobre el mismo asunto, la plataforma “Asas Media” publicó un artículo titulado “Los árabes del 48 bailan al ritmo de Damasco”. El texto aborda los logros de los partidos árabes en las elecciones israelíes y afirma que los 19 escaños que estos partidos ocupan en el Parlamento israelí no representan únicamente a la población árabe, sino que también están relacionados con la identidad, los derechos de ciudadanía y el lugar que ocupan los árabes dentro del sistema israelí.

Por su parte, Independent Arabia también publicó un artículo sobre las elecciones israelíes, en el que llamó la atención sobre el número de escaños obtenidos por los partidos árabes en la Knéset (19) y señaló que resulta difícil ignorar el equilibrio político que los árabes han conseguido alcanzar.

La guerra entre irán y estados unidos

El diario libanés “al Akhbar” publicó un artículo titulado “Teherán responde a la carta de Vance: los últimos esfuerzos de Qatar para evitar la guerra”. El texto analiza los preparativos de Irán y Estados Unidos ante una posible guerra, así como los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una solución.

El diario palestino “al Quds” publicó un artículo titulado “Entre la tensión militar y la mediación diplomática: ¿está cerca un enfrentamiento entre Teherán y Washington?”. El texto expone las posiciones de Estados Unidos e Irán y los esfuerzos de mediación de Qatar. También advierte de que, si las diferencias entre Irán y Estados Unidos continúan, podría estallar nuevamente una guerra en la región.

El portal “al Mashhad al Siyasi” difundió un artículo titulado “Irán y Estados Unidos: una última oportunidad para evitar que la guerra se agrave”. El artículo aborda la carta que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, dirigió a Irán y señala que Qatar, Arabia Saudí, Pakistán y Turquía están realizando esfuerzos diplomáticos para impedir una guerra entre Irán y Estados Unidos.

El mismo artículo indica que Teherán y Washington mantienen profundas discrepancias sobre el programa nuclear, las sanciones impuestas a Irán y el estrecho de Ormuz.

ANHA

Etiquetas de publicación:

Artículo anterior

Las fuerzas israelíes establecen puestos de control en la zona rural de Deraa

próximo artículo

Un grupo armado iraquí amenaza a Estados Unidos

Noticias relacionadas

Panorama: el estrecho de Hormuz y la crisis de Bab al-Mandab; crecientes tensiones en el sur de Siria

Panorama: el estrecho de Hormuz y la crisis de Bab al-M...

27 September, 2026 - 11:04

Cinco personas mueren en los bombardeos israelíes en Gaza

Cinco personas mueren en los bombardeos israelíes en Gaza

29 August, 2026 - 13:38

La prensa árabe analiza la guerra en Irán y las señales de una posible evolución del conflicto

La prensa árabe analiza la guerra en Irán y las señales...

8 August, 2026 - 14:43

Analista político: restringir las armas al Estado iraquí requiere medidas integrales

Analista político: restringir las armas al Estado iraqu...

11 September, 2026 - 09:03

Se anuncia un acuerdo sobre el desarme de Hamas en Gaza

Se anuncia un acuerdo sobre el desarme de Hamas en Gaza

31 July, 2026 - 12:21

Oriente Medio se enfrenta a desafíos políticos y de seguridad tras la confrontación con Irán y las transformaciones estadounidenses

Oriente Medio se enfrenta a desafíos políticos y de seg...

19 DICIEMBRE, 2026 - 11:09