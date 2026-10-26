Îlham Ehmed pide que cesen los ataques contra los desplazados de Girê Spî

La política Îlham Ehmed condenó los ataques y los incendios de viviendas y propiedades de las personas desplazadas que han regresado a Girê Spî. Señaló que el responsable de la Administración Regional y las fuerzas de seguridad son responsables de garantizar su seguridad. Asimismo, pidió que cesen los ataques contra estas personas.

Îlham Ehmed pide que cesen los ataques contra los desplazados de Girê Spî
NOTICIAS
26 DICIEMBRE, 2026   22:56
Newsdesk
+

La política Îlham Ehmed habló con nuestra agencia sobre los ataques contra las personas desplazadas de Girê Spî que han regresado a sus hogares.

Îlham Ehmed condenó los ataques, las violaciones y los incendios de viviendas y propiedades de las personas desplazadas de Girê Spî que han regresado a sus hogares.

Ehmed explicó que el objetivo de estos ataques y violaciones es sembrar el miedo, amenazar la estabilidad y poner en peligro la paz interna.

También señaló que el responsable de la Administración Regional y las fuerzas de seguridad presentes en la zona tienen la responsabilidad plena de garantizar la seguridad de los civiles que han regresado y proteger sus viviendas y propiedades. Por ello, pidió que se actúe con rapidez para detener los ataques y exigir responsabilidades a los responsables.

Por último, Îlham Ehmed afirmó que los habitantes de la ciudad tienen derecho a regresar a sus hogares y subrayó que seguirán apoyando a la población en su vínculo con su tierra y en la defensa de su derecho a vivir con dignidad.

ANHA  

Etiquetas de publicación:

Artículo anterior

El Comité de Desplazados de Girê Spî exige protección para las familias cercadas

próximo artículo

Tres niños resultan heridos por la explosión de una mina en la zona rural de Zirgan

Noticias relacionadas

Tres niños resultan heridos por la explosión de una mina en la zona rural de Zirgan

Tres niños resultan heridos por la explosión de una min...

26 DICIEMBRE, 2026 - 23:40

Ancianos de la tribu Tay: los grupos que siembran discordia en Hesekê no están vinculados a las tribus árabes

Ancianos de la tribu Tay: los grupos que siembran disco...

24 DICIEMBRE, 2026 - 10:04

Atacan a desplazados de Girê Spî mientras regresaban a sus casas

Atacan a desplazados de Girê Spî mientras regresaban a ...

26 DICIEMBRE, 2026 - 15:30

Al-Sharaa nombra a nuevo asesor económico y CEO de Petróleo

Al-Sharaa nombra a nuevo asesor económico y CEO de Petr...

18 DICIEMBRE, 2026 - 14:36

Dos soldados resultan heridos en la explosión de la mina en Ain Issa

Dos soldados resultan heridos en la explosión de la min...

21 DICIEMBRE, 2026 - 15:11

Mazloum Abdi visita el santuario del mártir Ismail en Amuda

Mazloum Abdi visita el santuario del mártir Ismail en A...

21 DICIEMBRE, 2026 - 12:17