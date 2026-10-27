Una persona resulta herida en Hama

Dos hermanos fueron tiroteados por hombres armados no identificados durante un intento de robo cerca de la localidad de Horat Emorîn, al oeste de Hama. Como consecuencia del ataque, uno de ellos resultó gravemente herido.

Una persona resulta herida en Hama
NOTICIAS
27 DICIEMBRE, 2026   23:35
Newsdesk
+

Hoy, cerca de la localidad de Horat Emorîn, perteneciente al distrito de Selhebê, en el oeste de Hama, dos hermanos fueron tiroteados por hombres armados no identificados durante un intento de robo. Como consecuencia del incidente, uno de ellos sufrió heridas de gravedad.

Fuentes locales informaron de que los hombres armados dispararon contra ambos hermanos durante el intento de robo, dejando a uno de ellos gravemente herido. No se han proporcionado más detalles sobre la identidad de los atacantes ni sobre el estado del otro hermano.

ANHA

Etiquetas de publicación:

Artículo anterior

Reabren el paso fronterizo de Nasib-Jaber entre Siria y Jordania

Noticias relacionadas

Atacan a desplazados de Girê Spî mientras regresaban a sus casas

Atacan a desplazados de Girê Spî mientras regresaban a ...

26 DICIEMBRE, 2026 - 15:30

Basil Abdelaziz asume el Ministerio de Industria y Comercio Interior de Siria

Basil Abdelaziz asume el Ministerio de Industria y Come...

19 DICIEMBRE, 2026 - 19:33

Girkê Legê acoge una competición de carreras de caballos

Girkê Legê acoge una competición de carreras de caballos

19 DICIEMBRE, 2026 - 21:47

"Nuestro derecho al idioma kurdo debe estar garantizado en la constitución"

"Nuestro derecho al idioma kurdo debe estar garantizado...

22 DICIEMBRE, 2026 - 09:05

Familias desplazadas en Kobani piden el regreso a sus hogares a medida que se acerca el invierno

Familias desplazadas en Kobani piden el regreso a sus h...

21 DICIEMBRE, 2026 - 09:04

Los estudiantes de la Universidad de Rojava piden la independencia académica y administrativa de la universidad

Los estudiantes de la Universidad de Rojava piden la in...

25 DICIEMBRE, 2026 - 13:13