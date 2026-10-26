El Comité de Desplazados de Girê Spî exige protección para las familias cercadas

El Comité de Desplazados de Girê Spî informó de que más de 100 familias kurdas se encuentran cercadas dentro del edificio de la Administración Regional y pidió una intervención urgente para protegerlas e investigar los ataques contra los civiles kurdos que han regresado a sus hogares.

El Comité de Desplazados de Girê Spî exige protección para las familias cercadas
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26 DICIEMBRE, 2026   22:55
Newsdesk
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El Comité de Desplazados de Girê Spî condenó los ataques contra los kurdos que han regresado a sus hogares y denunció las agresiones contra su seguridad y sus legítimos derechos de retorno.

El Comité señaló que está coordinándose con las partes interesadas y realizando un seguimiento para garantizar que las personas desplazadas puedan regresar a sus hogares y propiedades. Sin embargo, afirmó que estos esfuerzos no han dado ningún resultado hasta el momento.

En el comunicado, el Comité también destacó que, dado que los ciudadanos que sufrieron los ataques regresaron a sus hogares a petición del responsable de la Administración Regional de Girê Spî, este debe asumir sus responsabilidades frente a las agresiones y garantizar su protección.

El Comité alertó de que más de 100 familias kurdas permanecen cercadas dentro del edificio de la Administración Regional de Girê Spî. Entre las personas desplazadas hay mujeres y niños. Por ello, hizo un llamamiento a las partes interesadas para que intervengan de inmediato y protejan a los civiles de los ataques.

Asimismo, el Comité informó de que todas las personas que deseen regresar a Girê Spî y a sus hogares y propiedades deben ponerse en contacto con el Comité y coordinarse con él. El objetivo es organizar su retorno, realizar un seguimiento junto con las partes interesadas y garantizar unas condiciones de seguridad adecuadas.

Por último, el Comité instó a las partes interesadas a abrir una investigación seria y transparente sobre estos ataques, exigir responsabilidades a todos los implicados, adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los civiles y evitar que se repitan estas violaciones, asegurar el retorno seguro de las personas desplazadas y proteger sus legítimos derechos.

ANHA 

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