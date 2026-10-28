Temores de escalada de violencia en Siria en medio de violaciones continuas; devoluciones estancadas de los desplazados internos

Los ataques y asesinatos en varias partes de Siria han suscitado preocupaciones de que la presencia continua de agravios y desplazamientos, la falta de rendición de cuentas efectiva y la creciente incitación podrían conducir a la recurrencia de los patrones de violencia que el país soportó durante los años de guerra

Temores de escalada de violencia en Siria en medio de violaciones continuas; devoluciones estancadas de los desplazados internos
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28 DICIEMBRE, 2026   09:51
NEWSDESK
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Cada vez hay más señales que plantean dudas sobre la capacidad de Siria para evitar un nuevo ciclo de violencia, a medida que los incidentes de seguridad y las violaciones de los derechos humanos continúan, las tensiones sociales se intensifican y el progreso en la justicia de transición y el regreso de los desplazados sigue siendo lento.

Durante octubre, varios acontecimientos ocurrieron simultáneamente, incluidas las tensiones en la gobernación de Hasakah, los ataques dirigidos a los kurdos desplazados mientras intentaban regresar a Girê Spî /Tal Abyad, y los obstáculos continuos que impedían a los residentes de Serê Kaniyê / Ras al-Ain regresar a sus hogares. Estos acontecimientos coincidieron con asesinatos continuos y ataques dirigidos en varias partes de Siria.

Estos incidentes han devuelto a la vanguardia la protección civil, el derecho de retorno y la paz civil, en medio de los continuos incidentes de seguridad y los crecientes temores de que las tensiones sociales puedan ampliarse.

Desde principios de octubre, la ciudad de Hasakah ha sido testigo de varios intentos de socavar la seguridad y la estabilidad. Los días 8 y 9 de octubre, la ciudad experimentó tensiones de seguridad tras los ataques a símbolos kurdos. Se llevaron a cabo reuniones y protestas, dejando varios civiles heridos y daños en la propiedad, mientras que se desplegaron fuerzas de seguridad y se informaron disparos en algunas áreas.

Tras los ataques a las familias kurdas que regresaban a Girê Spî el 26 de octubre, algunas partes buscaron encender las tensiones dentro de Hasakah. Grupos que conducían motocicletas intentaron atacar el edificio de la gobernación mientras coreaban consignas sectarias contra los kurdos. También se informaron enfrentamientos y enfrentamientos alrededor de la Rotonda Industrial, la estación de autobuses y la Rotonda de Marsho.

Horas más tarde, el Comando de Seguridad Interna en la Gobernación de Hasakah anunció que la situación estaba bajo control. Afirmó que varios sospechosos habían sido detenidos en relación con actos de vandalismo y que las investigaciones estaban en curso. Sin embargo, no se disponía de más información sobre los detenidos.

Estos acontecimientos se producen en un momento en que la gobernación está presenciando movimientos relacionados con el proceso de integración entre las instituciones de la Administración Autónoma y las del gobierno, incluida la reorganización de las instituciones de seguridad y administrativas, junto con el regreso de personas desplazadas de varias áreas, incluida Serê Kaniyê y sus alrededores.

En el contexto de estos eventos, crece la preocupación de que los desacuerdos políticos, las protestas o las demandas locales puedan convertirse en enfrentamientos con carga de etnia, particularmente cuando van acompañados de incitación a la retórica o ataques a civiles y propiedad.

Los partidos políticos y los líderes de la comunidad árabe y kurda están pidiendo que se aborden estas tensiones, que se lleven a cabo investigaciones sobre los ataques y que los responsables rindan cuentas, que se garantice el derecho de los ciudadanos a expresarse y participar en protestas pacíficas, y que se impida que todas las partes exploten estos eventos.

Girê Spî: los ataques a los retornados amenazan la paz civil

El 26 de octubre, los kurdos desplazados fueron sometidos a ataques mientras intentaban regresar a sus hogares en Girê Spî. El incidente renovó los temores de nuevas violaciones contra los desplazados que buscan recuperar sus hogares y propiedades.

El incidente provocó reacciones generalizadas en todo el noreste de Siria. Se celebraron vigilias de protesta en las ciudades de Darbasiyah, Hasakah, Qamishlo, Tal Tamr y Tal Abyad, condenando los ataques y exigiendo que a los desplazados se les garantizara el derecho a regresar a sus hogares y propiedades de forma segura y con dignidad, y que los responsables de los ataques fueran responsables.

El incidente también ha llamado la atención renovada sobre las violaciones cometidas anteriormente contra los kurdos desplazados en otras áreas, en particular Serê Kaniyê, donde las familias que regresaban fueron sometidas a ataques en agosto pasado cuando intentaban recuperar sus hogares y propiedades.

Las consecuencias de estos ataques se extienden más allá del daño infligido a los civiles y su propiedad para afectar la paz civil, particularmente cuando la cuestión del retorno se convierte en una fuente de tensión y resentimiento o se explota en disputas políticas y sociales.

Los acontecimientos en Girê Spî coinciden con continuos obstáculos a los esfuerzos para facilitar el regreso de las personas desplazadas a Serê Kaniyê y su campo, después de años de desplazamiento. Los convoyes que regresan a Serê Kaniyê se enfrentan a múltiples obstáculos, sobre todo la presencia continua de las fuerzas turcas en varias aldeas y posiciones militares, el cierre de carreteras que impiden que algunas familias lleguen a sus áreas de origen y la continua ocupación de las casas de los desplazados en el centro de la ciudad.

El séptimo convoy de regreso estaba programado para salir ayer, martes 27 de octubre, pero su salida se pospuso indefinidamente.

Estadísticas de asesinatos y delitos: un número continuo en 2026

Coincidiendo con las tensiones de seguridad y los ataques en varias partes de Siria durante octubre, las estadísticas publicadas revelan la escala generalizada de la delincuencia en todo el país.

Según las estadísticas publicadas por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos el 11 de octubre de 2026, se habían registrado un total de 410 casos de asesinato desde principios de año, lo que resultó en la muerte de 454 personas, incluidos 355 hombres, 61 mujeres y 38 niños.

Alepo encabezó la lista de gobernaciones en términos de número de delitos y víctimas, con 77 casos de asesinato que resultaron en 89 muertes. La zona rural de Damasco siguió con 59 casos que se cobraron 71 vidas, mientras que Deir ez-Zor registró 50 casos, dejando a 51 personas muertas.

Hasakah también registró 30 casos de asesinato que resultaron en 31 muertes, mientras que Raqqa registró 29 casos que se cobraron 30 vidas.

Uno de los incidentes más notables reportados a principios de octubre de 2026 fue un ataque armado dirigido a un autobús perteneciente a una empresa privada de fabricación de plásticos. El autobús transportaba ingenieros y trabajadores cerca del puente Masyaf, en las cercanías del área de Hawla en el oeste rural de Homs. El ataque mató a siete personas e hirió a otras cuatro personas.

Estas cifras revelan la continua pérdida de vidas y la propagación de la delincuencia en múltiples áreas. Sin embargo, no significan que todos los incidentes estuvieran motivados políticamente, étnicamente o sectariamente, ya que sus causas varían, que van desde enfrentamientos armados locales hasta otros incidentes relacionados con el conflicto.

¿Siria se dirige hacia un nuevo ciclo de violencia?

La protección de los civiles, el regreso de las personas desplazadas, las investigaciones sobre los ataques y la rendición de cuentas de los responsables de los delitos siguen siendo algunos de los problemas más apremiantes, según los observadores, en medio de los continuos incidentes de seguridad, la escalada de las tensiones sociales y el lento progreso en el abordamiento de la justicia transitoria.

A medida que continúan estos desarrollos, crecen los temores entre los sirios de que la acumulación de quejas y violaciones, la ausencia de rendición de cuentas efectiva y la escalada de la retórica incitante puedan profundizar las divisiones sociales y amenazar la paz civil, en un momento en que Siria se enfrenta a múltiples desafíos de seguridad y derechos humanos.

ANHA

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