Los estudiantes de Derik protestan por la decisión de limitar las clases de idioma kurdo

Los estudiantes de las escuelas de la ciudad de Derik protestan hoy contra una decisión del Ministerio de Educación del gobierno de transición sirio que limitaba la enseñanza del idioma kurdo en las escuelas a tres clases por semana. Ellos piden que se modifique la decisión y que el idioma kurdo sea reconocido oficialmente en la constitución

Los estudiantes de Derik protestan por la decisión de limitar las clases de idioma kurdo
Los estudiantes de Derik protestan por la decisión de limitar las clases de idioma kurdo
Los estudiantes de Derik protestan por la decisión de limitar las clases de idioma kurdo
NOTICIAS
28 DICIEMBRE, 2026   14:28
QAMISHLO
+

Continúan las protestas estudiantiles contra la decisión del Ministerio de Educación del gobierno de transición sirio de limitar la enseñanza del kurdo en las escuelas a solo tres clases por semana.

En este contexto, estudiantes de la ciudad de Derik, en la región de Jazira, se reúnen esta mañana frente al edificio del Complejo Educativo de la ciudad y celebran una protesta, expresando su rechazo a la decisión del Ministerio de Educación.

Después de la protesta, los estudiantes marchan hacia el edificio de la Dirección del Distrito de Derik, donde se reúnen con el director del Distrito de Derik, Shiro Shiro, quien escucha sus demandas. Estos incluían suspender y modificar la decisión del Ministerio de Educación, enseñar planes de estudio en kurdo y otorgar el reconocimiento constitucional del idioma kurdo. Shiro expresa su apoyo a los derechos de los estudiantes dentro de una nueva Siria democrática que abraza los derechos de todos sus pueblos.

Shiro enfatiza que la dirección del distrito trabajaría para transmitir las voces y demandas de los estudiantes a las autoridades pertinentes y examinar las demandas que habían hecho.

La marcha concluye con estudiantes coreando consignas pidiendo los derechos de la lengua kurda y su reconocimiento.

ANHA


Etiquetas de publicación:

Artículo anterior

Encuentran el cuerpo de un joven en Hasakah

próximo artículo

La Iniciativa Popular de Qamishlo condena los ataques a los retornados de Tal Abyad

Noticias relacionadas

HANA denuncia la detención y desaparición de cinco kurdos en Irán

HANA denuncia la detención y desaparición de cinco kurd...

21 DICIEMBRE, 2026 - 20:17

Se pospone el regreso de más de 800 familias desplazadas de Serê Kaniyê

Se pospone el regreso de más de 800 familias desplazada...

27 DICIEMBRE, 2026 - 14:15

SDC condena los ataques en Girê Spî y pide que los perpetradores rindan cuentas

SDC condena los ataques en Girê Spî y pide que los perp...

27 DICIEMBRE, 2026 - 10:01

Dos niños muertos por la explosión de restos de guerra en la zona rural de Daraa

Dos niños muertos por la explosión de restos de guerra ...

21 DICIEMBRE, 2026 - 14:29

Un civil con discapacidad muere por disparos de las fuerzas israelíes

Un civil con discapacidad muere por disparos de las fue...

22 DICIEMBRE, 2026 - 11:05

“No aceptamos la decisión del Ministerio de Educación”

“No aceptamos la decisión del Ministerio de Educación”

24 DICIEMBRE, 2026 - 10:36