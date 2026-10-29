Las fuertes lluvias dañan los campamentos de desplazamiento en Hasakah

Las fuertes lluvias y la tormenta de anoche que recorrió varias partes de Siria dañaron los campamentos y refugios que albergaban a los desplazados de Serêkaniyê en el campo de Hasakah. Docenas de tiendas de campaña inundaron y el agua entraró en varios refugios, empeorando las dificultades que enfrentan las familias desplazadas y lo que llevó a los equipos de socorro y las fuerzas locales a intervenir

Las fuertes lluvias dañan los campamentos de desplazamiento en Hasakah
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29 DICIEMBRE, 2026   11:33
NEWSDESK
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Varias áreas de Siria, incluida la ciudad de Hasakah y su campo, fueron testigos de fuertes lluvias y una tormenta que dañó varios campamentos y refugios que albergaban a personas desplazadas de Serêkaniyê, en medio de difíciles condiciones humanitarias y llamadas urgentes de asistencia.

En el campamento Serêkaniyê y el campamento Washokani en Hasakah, el agua de lluvia inundó docenas de tiendas de campaña y las dañó. La Media Luna Roja Kurda proporcionó servicios médicos a los residentes desplazados y trabajó para trasladar a las familias afectadas a los edificios dentro de los campamentos para garantizar su seguridad.

Las Unidades de Protección de la Mujer (YPJ) y la Brigada Hasakah también intervinieron para ayudar a los desplazados afectados por las lluvias, ayudando a evacuar a las familias afectadas y brindándoles asistencia a medida que continuaban las condiciones climáticas adversas.

En el pueblo de Tel Fweidat, en el campo de Tel Tamr, el agua de lluvia entró en los hogares de las personas desplazadas de Serêkaniyê que vivían en refugios, causando daños y aumentando el sufrimiento de los residentes. Las familias apelaron a las autoridades y organizaciones humanitarias pertinentes para que intervinieran y proporcionaran sus necesidades básicas.

Una mujer desplazada describió las difíciles condiciones a las que se enfrentan las familias dentro de los campamentos, donde el agua de lluvia se filtra e inunda sus tiendas de campaña. El Comité de Personas Desplazadas de Serêkaniyê pidió que se acelerara el proceso de retorno de las personas desplazadas a sus áreas, ya que persisten las difíciles condiciones humanitarias y su sufrimiento en los campos de desplazamiento continúa empeorando.

Mientras tanto, las autoridades pertinentes anunciaron la suspensión de clases en todas las escuelas públicas y privadas en las gobernaciones de Deir ez-Zor, Hasakah y Raqqa el jueves 29 de octubre de 2026, por un día debido a las condiciones climáticas predominantes y para garantizar la seguridad de los estudiantes.

Los desplazados de Serêkaniyê que viven en refugios en Hasakah renovaron su llamamiento urgente a las autoridades pertinentes y a las organizaciones humanitarias para que intervengan tras los daños a docenas de tiendas de campaña causados por las fuertes lluvias. Ellos pidieron refugio adecuado y la provisión de necesidades básicas en medio de lo que describieron como una situación humanitaria terrible.

ANHA


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