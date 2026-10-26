La delegación de Imrali visita el Colegio de Abogados de Amed

Mîthat Sancar, miembro de la delegación de Imrali del Partido DEM, y Serhat Eren, diputado de la misma formación, visitaron la nueva dirección del Colegio de Abogados de Amed.

La delegación de Imrali visita el Colegio de Abogados de Amed
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26 DICIEMBRE, 2026   19:22
Newsdesk
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El profesor Mîthat Sancar, miembro de la delegación de Imrali del Partido DEM, y Serhat Eren, diputado del Partido DEM por Amed, visitaron la nueva junta directiva del Colegio de Abogados de Amed, en el norte del Kurdistán.

El presidente del Colegio de Abogados de Amed, Sertac Buluttek8n, y los miembros de su junta directiva recibieron a la delegación del Partido DEM.

Durante la visita, la delegación del Partido DEM y la dirección del Colegio de Abogados abordaron el proceso de "Paz y Sociedad Democrática", el Estado de derecho y las garantías jurídicas necesarias para una solución democrática. Ambas partes intercambiaron opiniones sobre estas cuestiones.

ANHA

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