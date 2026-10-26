Tres niños resultan heridos por la explosión de una mina en la zona rural de Zirgan

Tres niños resultaron heridos por la explosión de una mina en la zona rural de Zirgan.

Tres niños resultan heridos por la explosión de una mina en la zona rural de Zirgan
Tres niños resultan heridos por la explosión de una mina en la zona rural de Zirgan
NOTICIAS
26 DICIEMBRE, 2026   23:40
Newsdesk
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Nuestro corresponsal en Tel Tamr informó de que tres niños resultaron heridos al explotar una mina en las inmediaciones de la aldea de Bab El Ferec, en la ciudad de Zirgan.

Los niños heridos son Omer Ehmed Ilêwî, de 13 años; Salih Mihemed Hesen, de 13 años; y Seîd Mihemed Mihemed, de 10 años.

Los heridos fueron trasladados al hospital.

ANHA 


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