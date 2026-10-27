Reabren el paso fronterizo de Nasib-Jaber entre Siria y Jordania

El paso fronterizo de Nasib-Jaber, situado entre Siria y Jordania, ha sido reabierto para permitir el tránsito de los vehículos que transportan a peregrinos sirios de regreso a su país, así como el retorno de ciudadanos sirios que vuelven a Siria a través de Jordania mediante el sistema de tránsito.

Reabren el paso fronterizo de Nasib-Jaber entre Siria y Jordania
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27 DICIEMBRE, 2026   23:33
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El paso fronterizo de Nasib-Jaber, situado entre Siria y Jordania, ha sido reabierto para facilitar el tránsito de los vehículos que transportan a peregrinos sirios de regreso a su país, así como el retorno de ciudadanos sirios que regresan a Siria a través de Jordania mediante el sistema de tránsito.

Fuentes locales informaron de la reapertura del paso fronterizo de Nasib-Jaber, considerado uno de los principales corredores para el transporte y la circulación de personas y mercancías entre Siria y Jordania.

ANHA

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