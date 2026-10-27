Se pospone el regreso de más de 800 familias desplazadas de Serê Kaniyê

Más de 800 familias desplazadas de Serê Kaniyê (Ras al-Ayn) que estaban programadas para regresar a sus áreas hoy han tenido su regreso pospuesto a una fecha posterior que aún no se ha especificado, según el corresponsal de ANHA, citando fuentes informadas

Se pospone el regreso de más de 800 familias desplazadas de Serê Kaniyê
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27 DICIEMBRE, 2026   14:15
HASAKAH
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El corresponsal de ANHA, citando fuentes informadas, informó que el regreso del séptimo convoy de personas desplazadas de Serê Kaniyê a sus áreas se ha pospuesto indefinidamente.

El convoy estaba programado para partir hoy, martes, llevando a más de 800 familias desplazadas como parte de los esfuerzos para ayudarles a regresar a sus hogares.

Las razones del aplazamiento siguen siendo desconocidas, sin información disponible sobre nuevos arreglos o cuándo se reanudarán los viajes de regreso.

ANHA

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