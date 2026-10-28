El primer ministro de Irak, Elî Zeydî, llega a Damasco

El primer ministro de Irak, Elî Zeydî, llegó a Damasco al frente de una delegación gubernamental de alto nivel. La visita tiene como objetivo abordar las relaciones bilaterales y reforzar la cooperación entre ambos países.

El primer ministro de Irak, Elî Zeydî, llega a Damasco
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28 DICIEMBRE, 2026   20:57
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La agencia oficial de noticias siria SANA informó de que el presidente interino de Siria, Ehmed Şer, recibió al primer ministro iraquí, Elî Zeydî, y a la delegación que lo acompaña en el Aeropuerto Internacional de Damasco.

Por su parte, la Oficina de Comunicación del primer ministro iraquí anunció que, durante la visita, Elî Zeydî mantendrá una reunión bilateral con el presidente sirio para abordar las relaciones entre ambos países e identificar nuevos mecanismos que permitan desarrollarlas en distintos ámbitos.

El comunicado señaló que Zeydî y Şer también copresidirán una reunión ampliada con las delegaciones de ambos países. El encuentro estará dedicado a evaluar las oportunidades de cooperación constructiva entre las dos partes, con el fin de garantizar los intereses comunes de ambos países.

ANHA

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