Declaración conjunta sirio-jordana sobre la última operación en el sur de Siria

Siria y Jordania acordaron formar un comité de seguridad conjunto para verificar las circunstancias que rodean las recientes operaciones militares de Jordania en el campo de Daraa, hacer un seguimiento de sus repercusiones y fortalecer la coordinación de campo e inteligencia, tras las muertes y lesiones civiles causadas por el bombardeo

Declaración conjunta sirio-jordana sobre la última operación en el sur de Siria
NOTICIAS
28 DICIEMBRE, 2026   09:42
NEWSDESK
+

Los ministerios de Relaciones Exteriores sirio y jordano anunciaron en un comunicado de prensa conjunto a última hora de la noche del miércoles que habían acordado formar un comité de seguridad conjunto para examinar los detalles y las circunstancias de las recientes operaciones militares de Jordania en el campo de Daraa, al sur de Siria, hacer un seguimiento de sus repercusiones y desarrollar mecanismos de coordinación de campo e inteligencia entre los dos países.

La declaración siguió a una llamada telefónica entre el viceprimer ministro jordano y el ministro de Relaciones Exteriores, Ayman Safadi, y el ministro sirio de Relaciones Exteriores, Asaad Hassan al-Shaibani. Discutieron las repercusiones del bombardeo llevado a cabo por las Fuerzas Armadas de Jordania el lunes, que se dirigieron a sitios que Amman dijo que pertenecían a ISIS.

Según la declaración, Safadi explicó que las operaciones se basaron en inteligencia de campo y tenían como objetivo neutralizar las amenazas confirmadas y las operaciones terroristas inminentes dirigidas a la seguridad de Jordania.

Safadi expresó su pesar por las bajas civiles resultantes de las operaciones, ofreció sus condolencias al pueblo sirio y deseó a los heridos una pronta recuperación. Destacó que Jordania estaba tan preocupada por la seguridad de los ciudadanos sirios como por la seguridad de sus propios ciudadanos.

Safadi reafirmó el respeto de Jordania por la soberanía, integridad territorial, seguridad y estabilidad de Siria, haciendo hincapié en que la seguridad y la estabilidad de Siria son una parte integral de la seguridad de Jordania.

Los dos ministros destacaron la profundidad de las relaciones históricas entre los dos países y sus pueblos, así como su compromiso de fortalecer y desarrollar la cooperación en varios campos y resolver las diferencias a través de un diálogo franco, responsable y fraternal.

También hicieron hincapié en la importancia de la cooperación continua para abordar los desafíos de seguridad compartidos, principalmente la lucha contra el terrorismo y el contrabando de drogas y armas a través de la frontera, a través de canales institucionales efectivos y sostenibles.

La declaración explicó que la formación del comité conjunto de seguridad tenía como objetivo fortalecer la coordinación directa sobre el terreno y la seguridad, verificar los detalles de las operaciones recientes y hacer un seguimiento de sus repercusiones, y desarrollar mecanismos de coordinación de la inteligencia para hacer frente a las amenazas a la seguridad, de una manera que garantice la protección de los civiles y garantice la soberanía siria.

El acuerdo sigue al bombardeo jordano que apuntó a sitios en el campo de Daraa el lunes, lo que provocó repercusiones en las relaciones de seguridad entre los dos países en medio de víctimas civiles y la insistencia de Damasco en la necesidad de respetar su soberanía y coordinar por adelantado las operaciones dentro de su territorio.

ANHA

Etiquetas de publicación:

Artículo anterior

Una persona resulta herida en Hama

próximo artículo

Temores de escalada de violencia en Siria en medio de violaciones continuas; dev...

Noticias relacionadas

HANA denuncia la detención y desaparición de cinco kurdos en Irán

HANA denuncia la detención y desaparición de cinco kurd...

21 DICIEMBRE, 2026 - 20:17

Acciones israelíes en Siria: desde incursiones hasta bases militares y control territorial

Acciones israelíes en Siria: desde incursiones hasta ba...

27 DICIEMBRE, 2026 - 11:31

TEV-DEM pide responsabilidad por los ataques a los desplazados a Girê Spî

TEV-DEM pide responsabilidad por los ataques a los desp...

27 DICIEMBRE, 2026 - 12:02

Dos muertos y cinco heridos en la explosión de una mina de carbón en Turquía

Dos muertos y cinco heridos en la explosión de una mina...

23 DICIEMBRE, 2026 - 13:03

El Comité de Integración emite un comunicado sobre las universidades de Kobanê y Rojava

El Comité de Integración emite un comunicado sobre las ...

21 DICIEMBRE, 2026 - 18:26

Ancianos de la tribu Tay: los grupos que siembran discordia en Hesekê no están vinculados a las tribus árabes

Ancianos de la tribu Tay: los grupos que siembran disco...

24 DICIEMBRE, 2026 - 10:04