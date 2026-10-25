Seis heridos debido a la explosión de restos de guerra en el este de Alepo

La explosión de restos de guerra dentro de una casa causó herir a seis personas en Al-Safira, en el este de Alepo. Entre los heridos, cuatro de ellos fueron enviados al Hospital Universitario de Alepo

Seis heridos debido a la explosión de restos de guerra en el este de Alepo
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25 DICIEMBRE, 2026   22:14
Newsdesk
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Seis personas, que incluyen a tres niños y una mujer de la misma familia, resultaron heridas debido a una explosión de restos de guerra dentro de una casa en la ciudad de Al-Safira, en el este de Alepo. La explosión ocurrió cuando la leña que tenía restos estaba ardiendo, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos SOHR.

Cuatro de los heridos fueron llevados del Hospital Al-Safira al Hospital Universitario de Alepo para recibir atención médica.

Según los datos proporcionados por el Observatorio, 269 individuos han muerto en Siria debido a explosiones de restos de guerra que incluyen artefactos explosivos y municiones desde principios de 2026. Comprendían 154 hombres, 102 niños y 13 mujeres.

Otras 425 personas han resultado heridas, incluidos 251 hombres, 159 niños y 15 mujeres.

ANHA

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