Continúan la represión y las detenciones de ciudadanos en Irán

La Organización de Derechos Humanos Hana reveló en su último informe que el régimen iraní continúa ejerciendo presión, imponiendo condenas y deteniendo a ciudadanos kurdos en el Kurdistán Oriental.

Continúan la represión y las detenciones de ciudadanos en Irán
INTERNACIONAL-medio este
27 DICIEMBRE, 2026   19:26
Newsdesk
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La Organización de Derechos Humanos Hana publicó nueva información, mediante un informe, sobre la situación de los ciudadanos que han sido detenidos y condenados.

Según el informe, Nebî Sofî, originario de Sayînqalê y residente en Teherán, casado y padre de un hijo, fue condenado a tres años y seis meses de prisión por el Tribunal General y Revolucionario de la zona debido a sus actividades en la red social Instagram.

En otro apartado del informe se señaló que el educador y enfermero Keywan Aştab, originario de Mahabad, acudió a la Oficina de Ejecución de Sentencias del Tribunal Revolucionario de Mahabad tras recibir una notificación. Sin embargo, fue detenido allí y trasladado a la prisión de la ciudad. Anteriormente, Keywan Aştab había sido condenado a nueve meses de prisión por la Primera Sala del Tribunal Revolucionario de Mahabad, bajo acusaciones relacionadas con la seguridad, entre ellas la de “propaganda contra el Estado”.

Hana señaló que el 26 de octubre de este año, el deportista kurdo Mihemed Nasirî, director de un gimnasio y originario del distrito de Hersîn, en la provincia de Kirmaşan, fue detenido tras recibir una citación de la Fiscalía General y Revolucionaria de Kirmaşan. Posteriormente, fue trasladado a un lugar desconocido.

Asimismo, se informó de que el 23 de octubre, las fuerzas de Inteligencia de Bicnûrd irrumpieron en el domicilio de la familia de Hadî Azereg, lo detuvieron sin presentar ninguna orden judicial y lo trasladaron a un lugar desconocido. La detención de este joven kurdo se produjo después de que hubieran transcurrido nueve meses desde que fue acusado de “participar en las protestas de enero de este año”.

Al final del informe se indicó que Mubîn Mahîgî, originario de la ciudad de Serawle, en la provincia de Îlam, lleva seis días desaparecido. Mubîn había sido detenido el 21 de octubre por las fuerzas de seguridad del régimen y, hasta el momento, no se dispone de información sobre su paradero. Los esfuerzos de su familia por obtener noticias sobre él no han dado resultado.

ANHA

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