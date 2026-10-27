Acciones israelíes en Siria: desde incursiones hasta bases militares y control territorial

Las actividades israelíes en el sur de Siria se han convertido en expansión militar, con el establecimiento de nueve bases y siete sitios militares documentados, más de 3.360 operaciones terrestres realizadas y 310 personas arrestadas. Esto ha tenido lugar en medio del control directo de aproximadamente 400 kilómetros cuadrados y el asesinato documentado de 69 personas, bajo la nueva era de Siria

Acciones israelíes en Siria: desde incursiones hasta bases militares y control territorial
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27 DICIEMBRE, 2026   11:31
NEWSDESK
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El sur de Siria ha sido testigo de un cambio significativo en la naturaleza de la presencia militar israelí desde finales de 2024. Los informes, la información de campo y la documentación de derechos humanos revelan el alcance creciente y la creciente frecuencia de las operaciones israelíes.

Desde la zona de amortiguación hasta las incursiones en territorio sirio

Las fuerzas israelíes comenzaron sus primeros movimientos dentro del Área de Separación, monitoreados por la Fuerza de Observación de Desconexión de las Naciones Unidas (UNDOF), el 7 de diciembre de 2024, coincidiendo con el colapso del régimen baatí. Al día siguiente, el ejército israelí anunció el despliegue de sus fuerzas en la zona y en otros lugares dentro del territorio sirio.

El ejército justificó estas medidas citando la necesidad de proteger su seguridad y prevenir amenazas a lo largo de sus fronteras.

El 13 de diciembre de 2024, la UNDOF confirmó que las fuerzas israelíes continuaron desplegadas en múltiples lugares dentro del Área de Separación, afirmando que estos movimientos constituían una violación del Acuerdo de Desconexión de 1974.

La zona de amortiguación se encuentra dentro de los acuerdos establecidos por el Acuerdo de Desvinculación firmado entre Siria e Israel en 1974, que regula la separación de fuerzas en los Altos del Golán sirios ocupados y el territorio sirio.

Las Naciones Unidas y el gobierno sirio han afirmado que la presencia militar israelí dentro del Área de Separación constituye una violación del acuerdo y de la soberanía de Siria. Israel, mientras tanto, ha seguido manteniendo que sus movimientos son temporales y motivados por preocupaciones de seguridad.

La expansión no se ha limitado a entrar en la zona de amortiguación. Posteriormente se han documentado repetidas incursiones en pueblos y ciudades habitados, junto con el establecimiento de posiciones militares, el movimiento de patrullas dentro del territorio sirio y el ataque aéreo y de artillería dirigido a instalaciones militares y otras áreas en Siria. La mayoría de estos ataques han tenido lugar en las zonas rurales de Daraa y Quneitra y al sur de Damasco, según lo confirmado por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria.

"Sufa 53": carreteras fortificadas y puestos de observación

El proyecto "Sufa 53 Line" es una de las manifestaciones más destacadas de los cambios en el terreno a lo largo de la franja fronteriza dentro de los límites geográficos de la Gobernación de Quneitra. Según los residentes locales, el trabajo asociado con el proyecto comenzó antes de la caída del régimen, en 2022, y se aceleró después de diciembre de 2024, a medida que las obras de ingeniería y militares se expandieron dentro del área fronteriza.

La ruta de las fortificaciones se extiende desde las cercanías de la ciudad de Hadar en el campo norte de Quneitra, pasando por los pueblos de Jabbata al-Khashab, Hamidiyah, Qahhtaniyah, Ruwayhinah, Bariqa y Bir Ajam, hacia el área del triángulo fronterizo.

Las obras incluyen la construcción de una carretera militar de aproximadamente ocho metros de ancho, la construcción de grandes terrales de tierra, la excavación de trincheras y el establecimiento de puestos de observación y posiciones militares paralelas a los Altos del Golán sirios ocupados.

Según las estimaciones de los funcionarios locales, aproximadamente 12.000 feddans de tierra en el campo norte y central de Quneitra se han visto afectados por las obras de fortificación. Los residentes han reportado daños en las tierras agrícolas y las áreas de pastoreo, la interrupción de los cursos de agua y dificultades para acceder a algunos campos.

En los últimos acontecimientos, las fuerzas israelíes arrasaron partes de la colina al-Hamriyah cerca del pueblo de Taranja, en la campiña norteña de Quneitra. También informaron a las fuerzas de las Naciones Unidas de su intención de establecer un nuevo puesto de observación allí, similar a la posición militar en Tel Ahmar, en la parte oriental de la campiña sureña de Quneitra.

¿Dónde están desplegadas actualmente las fuerzas israelíes?

Las posiciones y movimientos militares israelíes documentados se concentran en las gobernaciones de Quneitra y Daraa, que se extienden hasta el campo occidental de Damasco, particularmente áreas cercanas a la Línea de Separación y la Cuenca de Yarmouk.

En Quneitra, las ubicaciones y áreas incluyen el Monte Hermon, Jabbata al-Khashab, Qurs al-Nafl, Qahhtaniyah, las colinas de al-Hamr, las cercanías de la presa al-Mantara, así como Tel Ahmar, Bariqa, Taranja, Hamidiyah y áreas agrícolas adyacentes a la Línea de Separación.

En el campo occidental de Daraa, los movimientos incluyen el área de la cuenca de Yarmouk, los pueblos de al-Shajarah, Maariya y Abidin, los cuarteles al-Jazira cerca de Maariya, así como movimientos en Wadi al-Raqqad y áreas vecinas.

En el campo occidental de Damasco, se han producido repetidas incursiones alrededor de Beit Jinn y sus tierras de cultivo, donde las fuerzas israelíes también han volado posiciones militares pertenecientes al antiguo régimen.

¿Cuántas bases militares israelíes hay?

Se ha documentado el establecimiento de nueve bases, además de siete sitios militares en el sur de Siria. Estos se extienden desde la posición del Monte Hermon hasta el cuartel al-Jazira en la cuenca de Yarmouk, con la posibilidad de agregar un nuevo puesto de observación en la colina al-Hamriyah en el campo norte de Quneitra.

¿Cuántos soldados israelíes están desplegados en el sur de Siria?

Se estima que entre 1.000 y 1.500 soldados están estacionados en estas bases y sitios militares, basándose en una referencia cruzada de la información contenida en los informes de los medios de comunicación israelíes. También cuentan con el apoyo de aproximadamente 300 vehículos militares y vehículos blindados, distribuidos entre posiciones militares en Quneitra y Daraa.

¿Cuál es el alcance de la expansión israelí?

La organización de investigación Eitana Siria presentó una evaluación geográfica en un análisis publicado en octubre de 2026, distinguiendo entre tres patrones de presencia israelí en el suroeste de Siria: áreas bajo control directo, áreas que experimentan repetidas incursiones y áreas ingresadas por las fuerzas israelíes al menos una vez desde la caída del régimen.

Según las estimaciones de la organización, el área bajo control directo israelí cubre aproximadamente 400 kilómetros cuadrados, incluidas partes del Área de Separación y áreas dentro del territorio sirio. El punto más profundo del avance israelí llega aproximadamente a 12 kilómetros en territorio sirio.

Se estima que las áreas que experimentan incursiones repetidas cubren aproximadamente 880 kilómetros cuadrados, abarcando la gobernación de Quneitra y áreas que se extienden hacia el campo occidental de Daraa. Mientras tanto, las áreas alcanzadas por las fuerzas israelíes al menos una vez cubren aproximadamente 1.160 kilómetros cuadrados a través de las gobernaciones de Quneitra y Daraa y el campo de Damasco.

Miles de operaciones terrestres y cientos de arrestos

Desde la caída del régimen baatí, se han registrado más de 3.360 operaciones terrestres israelíes. Estos han incluido incursiones, patrullas, redadas, arrestos, el establecimiento de puestos de control temporales y la creación de posiciones militares.

Durante sus incursiones, las fuerzas israelíes arrestaron a 310 personas, la mayoría de las cuales fueron liberadas posteriormente, mientras que más de 35 personas permanecen detenidas.

En un informe publicado el 8 de octubre, la Red Siria por los Derechos Humanos documentó el asesinato de al menos 69 personas.

La red también documentó 22 incidentes que afectan a instalaciones e infraestructuras civiles vitales, incluidas una escuela y una mezquita. Además, registró la demolición de al menos 15 casas civiles en el pueblo de Hamidiyah, en el campo de Quneitra, extensas operaciones de excavación en la reserva natural de Jabbata al-Khashab y la reanudación de las obras de excavación al oeste del pueblo de al-Asha y la ciudad de al-Rafid como parte del proyecto "Sufa 53".

ANHA

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