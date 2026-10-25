Los estudiantes de la Universidad de Rojava piden la independencia académica y administrativa de la universidad

Los estudiantes de la Universidad de Rojava reafirman su compromiso de garantizar el derecho a la educación en el idioma kurdo en todos los niveles educativos y de consagrarlo en la constitución. Ellos piden garantías de la independencia académica y administrativa de la Universidad de Rojava, incluidas todas sus facultades existentes, departamentos académicos y especializaciones, y que se garantice que pueda continuar cumpliendo con su misión educativa y académica

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NOTICIAS
25 DICIEMBRE, 2026   13:13
QAMISHLO
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Los estudiantes de las Facultades de Educación e Ingeniería de Arquitectura Ambiental de la Universidad de Rojava en Qamishlo emiten hoy una declaración al público sobre los enfoques del Ministerio de Educación Superior e Investigación Científica hacia la Universidad de Rojava, en presencia de estudiantes universitarios y profesores.

La declaración es leída en árabe por Gulda Suleiman, una estudiante de la Facultad de Educación, y en kurdo por Jiyan Arslan, estudiante de Ingeniería de Arquitectura Ambiental.

La declaración: "En nombre de los estudiantes de las Facultades de Educación e Ingeniería de Arquitectura Ambiental de la Universidad de Rojava, y basándonos en nuestra creencia de que el lenguaje no es simplemente un medio de comunicación, sino una parte integral de la identidad, la memoria y la cultura de una persona, reafirmamos nuestro compromiso con nuestro derecho a la educación en nuestra lengua materna, la lengua kurda, como un derecho lingüístico, educativo y cultural inherente. Al mismo tiempo, afirmamos nuestra creencia en el derecho de todos los componentes a preservar sus idiomas y culturas y a recibir educación en ellos, garantizando la igualdad y el respeto mutuo entre los miembros de la sociedad siria".

La declaración enfatiza que defender su idioma y su derecho a la educación en él no significa socavar el árabe o cualquier otro idioma. Añade: "más bien, se deriva de nuestra convicción de que el respeto por nuestro idioma comienza con el respeto por los idiomas de los demás, y que la diversidad lingüística y cultural es un tesoro humano y nacional que debe ser preservado y fortalecido. El árabe es una identidad y una cultura para sus hablantes, y el kurdo es una identidad y una cultura para sus hablantes. Cada componente tiene derecho a preservar su carácter cultural y lingüístico dentro de un marco de igualdad de derechos y convivencia".

La declaración continua: "En el cumplimiento de nuestra responsabilidad como estudiantes universitarios, afirmamos que la educación es un derecho fundamental y que una universidad no es simplemente una institución que otorga títulos, sino un pilar clave en la construcción de la sociedad, la preparación de profesionales científicos y educativos, y el equipamiento de generaciones capaces de mejorar sus circunstancias y contribuir a su desarrollo".

La declaración afirma el compromiso de los estudiantes con el derecho de la Universidad de Rojava a mantener su independencia académica y administrativa y a preservar todas sus facultades y departamentos académicos en su forma actual. Rechazan la fusión de sus departamentos académicos con universidades ubicadas fuera de la región, dadas las posibles consecuencias para el futuro de la educación universitaria, la continuidad de las especializaciones académicas y la capacidad de la universidad para cumplir con su misión de servir a su comunidad.

El comunicado agrega: "Nuestra región necesita urgentemente su universidad, la continuación de todos sus departamentos académicos y educativos, y la graduación de estudiantes en diversas especializaciones para que puedan servir a su comunidad y desarrollar sus instituciones educativas, culturales y sociales. Preservar esta universidad también significa salvaguardar las oportunidades de educación superior para los estudiantes y fortalecer la capacidad de la región para preparar profesionales calificados de entre su propia gente, en lugar de obligarlos a mudarse a otras gobernaciones para continuar sus estudios o buscar oportunidades académicas que pueden no estar disponibles localmente".

La declaración señala que la fusión de departamentos académicos con otras universidades no debería ser un sustituto para desarrollar y apoyar a la universidad o reconocer su identidad distinta y las necesidades de su comunidad. Subraya que la prioridad debería ser fortalecer sus capacidades científicas y administrativas, proporcionar los recursos necesarios para la educación y la investigación científica, garantizar el reconocimiento académico de sus títulos y programas, y establecer una relación institucional clara con el Ministerio de Educación Superior, de manera que proteja su independencia, identidad y papel en el servicio a la comunidad.

En consecuencia, la declaración pide lo siguiente:

1. Garantizar el derecho a la educación en el idioma kurdo en todos los niveles educativos y trabajar para proteger este derecho constitucional y legalmente, incluso a nivel universitario.

2. Reconocer y proteger los derechos lingüísticos y culturales de los kurdos en la Constitución siria, sobre la base de la igualdad y el reconocimiento de la diversidad que caracteriza a la sociedad siria.

3. Preservar la Universidad de Rojava, incluidas todas sus facultades, departamentos académicos y especializaciones existentes, y garantizar que pueda continuar cumpliendo su misión educativa y académica sin abolir sus departamentos o fusionarlos con departamentos equivalentes en otras universidades.

4. Garantizar la independencia académica y administrativa de la Universidad de Rojava y regular su relación con el Ministerio de Educación Superior de Siria de una manera que garantice el reconocimiento académico de sus títulos y programas, al tiempo que salvaguarda su identidad distintiva y su derecho a continuar su desarrollo científico e institucional.

5. Apoyar a la universidad y desarrollar su infraestructura y capacidades científicas y de investigación, al tiempo que proporciona condiciones adecuadas para la continuación del proceso educativo, satisface las necesidades de la comunidad en Rojava y ayuda a preparar profesionales científicos y educativos calificados de entre su gente.

6. Garantizar el derecho de los estudiantes a cursar su educación universitaria dentro de instituciones educativas capaces de continuar y desarrollarse, y abstenerse de tomar medidas que reduzcan sus oportunidades educativas o debiliten la presencia académica de la universidad en la región.

La declaración señala que sus demandas no están dirigidas contra ninguna otra universidad y no disminuyen su estatus o papel. Más bien, afirman el derecho de la comunidad local a preservar y desarrollar su universidad, el derecho de los estudiantes a una educación universitaria estable cerca de su comunidad y el derecho de la población local a ser socios en la construcción del futuro científico, educativo y cultural de su región.

En conclusión, la declaración afirma que los estudiantes aspiran a una nueva Siria que garantice los derechos de todos sus componentes, respete los idiomas y las culturas, y construya instituciones educativas sobre los fundamentos de la justicia, la igualdad y la cooperación, lejos de la exclusión y la marginación.

ANHA


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