Aviones de guerra israelíes sobrevuelan el campo de Daraa

Aviones de guerra israelíes sobrevuelan a baja altitud sobre la cuenca de Yarmouk en la zona rural occidental de Daraa, coincidiendo con el lanzamiento de un ejercicio militar israelí a gran escala que duraría dos días

Aviones de guerra israelíes sobrevuelan el campo de Daraa
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26 DICIEMBRE, 2026   12:29
NEWSDESK
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El ejército israelí anuncia que el ejercicio se llevaría a cabo en sus Comandos Central y Norte, con el objetivo de mejorar la preparación para escenarios defensivos de múltiples frentes y capacitar a las tropas para responder a ataques sorpresa e incursiones terrestres y aéreas. Los simulacros también se basarán en las lecciones aprendidas de las guerras recientes.

El ejercicio involucra a la Fuerza Aérea Israelí y varias formaciones militares, incluyendo la División de Judea y Samaria, las Divisiones 98 y 96, y la División 210 (Bashan), que es responsable de los Altos del Golán y la frontera norte.

El ejercicio coincidió con una mayor actividad de las tropas israelíes, vehículos militares y aviones en las áreas cubiertas por las maniobras. Sin embargo, un portavoz militar israelí dijo que el entrenamiento se había planeado con anticipación y no estaba vinculado a ningún incidente de seguridad extraordinario.

ANHA

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