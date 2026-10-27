SDC condena los ataques en Girê Spî y pide que los perpetradores rindan cuentas

El Consejo Demócrata Sirio condena los ataques dirigidos a familias kurdas que regresan a Girê Spî, responsabiliza al gobierno de transición de protegerlos y pidió una investigación independiente y la rendición de cuentas de los perpetradores. También pide restricción y evitar la escalada en Hasakah

SDC condena los ataques en Girê Spî y pide que los perpetradores rindan cuentas
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27 DICIEMBRE, 2026   10:01
NEWSDESK
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El Consejo Demócrata Sirio emite una declaración condenando los ataques dirigidos a familias kurdas desplazadas por la fuerza de sus hogares, que fueron atacadas inmediatamente al regresar a sus hogares en Girê Spî (Tal Abyad), en la campiña de Raqqa. Las familias fueron sometidas a amenazas de muerte y asaltos contra civiles, incluidas mujeres y niños. Su propiedad fue vandalizada y sus coches fueron incendiados, en medio de eslóganes racistas dirigidos a los kurdos y su identidad nacional.

El Consejo declara que lo ocurrido constituye un delito de pleno derecho contra civiles desarmados, una violación flagrante de su dignidad y derechos, una agresión directa a su derecho a regresar a sus hogares de forma segura y una grave amenaza para la paz civil y la coexistencia entre los componentes de la sociedad siria. También constituye un incumplimiento del Acuerdo del 29 de enero.

El Consejo responsabiliza al gobierno de transición plenamente responsable de proteger a los civiles y salvaguardar sus bienes, poner fin a estos ataques y evitar que se repitan.

Exige una investigación independiente, imparcial y pública para descubrir las circunstancias que rodean el incidente, responsabilizar a los perpetradores e instigadores independientemente de sus afiliaciones, y poner fin al clima de impunidad imperante.

El Consejo subraya la necesidad de una acción firme contra el discurso de odio y la incitación racista para evitar que las personas sean atacadas sobre la base de su identidad nacional y para garantizar sus derechos y libertades sin discriminación.

La declaración señala que el Consejo está siguiendo con preocupación el estado de ira y tensión en Hasakah a raíz de estos ataques, y agrega que esta ira es comprensible a la luz de las amenazas y violaciones sufridas por las familias que regresan.

Pide moderación y evitar la escalada para preservar la paz civil y evitar la propagación de la violencia. También enfatiza que la desescalada no debe significar encubrir la responsabilidad o socavar los derechos de los afectados. Abordar las repercusiones de lo sucedido debe comenzar con garantizar la justicia para las víctimas, responsabilizar a los responsables y eliminar las causas de la tensión sobre la base de la justicia y el estado de derecho.

El Consejo reitera que la devolución de las personas desplazadas por la fuerza a sus hogares es un derecho inherente, no un favor otorgado por ninguna de las partes. Requiere garantías efectivas de seguridad y protección personal, protección de hogares y propiedades, un retorno seguro, digno y voluntario, y una compensación justa por los daños y pérdidas que han sufrido.

El Consejo afirma que proteger a los civiles, lograr justicia y garantizar el derecho de retorno son pilares fundamentales para construir una Siria unida basada en la igualdad de ciudadanía y el reconocimiento de los derechos de todos sus componentes, libre de discriminación y exclusión.

ANHA

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