Garkê Legê Intelectuales: El reconocimiento del idioma kurdo es un derecho

Said Malla Yusuf y Subhi Ahmad, enfatizaron que proteger el idioma kurdo es un derecho fundamental del pueblo kurdo. Hicieron hincapié en que reconocer al kurdo y preservar su presencia en la educación y las instituciones oficiales es esencial para la convivencia y la igualdad. El respeto por la diversidad lingüística y cultural y el reconocimiento de los derechos de todas las comunidades son clave para construir una sociedad inclusiva

Garkê Legê Intelectuales: El reconocimiento del idioma kurdo es un derecho
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30 DICIEMBRE, 2026   10:27
QAMISHLO 
KENAN AL-SAYED Y ROHAT KHALAF
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Continúan los llamamientos para el reconocimiento oficial de la lengua kurda en la constitución siria y su adopción como lengua de instrucción. En este contexto, los miembros de la sucursal Garkê Legê de la Unión de Intelectuales de Jazira hablaron con la agencia ANHA.

El miembro del sindicato Said Malla Yusuf dijo que el lenguaje forma la base de cualquier nación y es uno de los principales pilares de la sociedad, lo que permite a las comunidades preservar su identidad y existencia. Señaló que el kurdo no es simplemente un medio de comunicación, sino una parte integral de la historia, la cultura y la identidad nacional del pueblo kurdo.

Malla Yusuf explicó que preservar el idioma kurdo y protegerlo de la marginación requiere esfuerzos sostenidos por parte del pueblo kurdo. Subrayó que el idioma representa la existencia de un pueblo y la continuidad histórica y cultural, lo que hace que la defensa del idioma y la demanda de sus derechos sean esenciales.

Añadió que el reconocimiento del kurdo no debe verse como una concesión o un acto de simpatía hacia el pueblo kurdo, sino como uno de sus derechos fundamentales. Subrayó que el reconocimiento oficial del kurdo debe ser un paso clave para salvaguardar los derechos lingüísticos y culturales de los kurdos, señalando que el respeto por cualquier pueblo comienza con el respeto por su idioma, identidad y distinción cultural.

También destacó la larga historia y la rica cultura del pueblo kurdo, señalando que el idioma kurdo tiene una herencia cultural y literaria profundamente arraigada en la región. Enfatizó la necesidad de respetar todos los idiomas sin excepción, ya que la diversidad lingüística y cultural enriquece a las sociedades y nunca debería convertirse en una fuente de conflicto o discriminación entre los pueblos.

Señaló que el aprendizaje mutuo de idiomas entre las diferentes comunidades de la sociedad es un paso positivo para fortalecer la comprensión y las relaciones más estrechas. Aprender kurdo permitiría a los miembros de otras comunidades comunicarse de manera más efectiva con los kurdos, mientras que los kurdos que aprenden los idiomas de otras comunidades abrirían oportunidades más amplias de comunicación y comprensión mutua y fortalecería el respeto entre las culturas.

Malla Yusuf enfatizó que los intelectuales, escritores y figuras influyentes en la sociedad kurda deben cumplir con sus responsabilidades de proteger el idioma kurdo y defender los derechos culturales. Hizo hincapié en la importancia de unificar los esfuerzos y posiciones para preservar los logros existentes y fortalecer la presencia cultural y lingüística del pueblo kurdo.

Añadió que la responsabilidad de proteger el idioma no recae únicamente en las instituciones culturales, sino que se extiende a todos los segmentos de la sociedad, desde familias hasta escuelas e instituciones educativas. Señaló que fortalecer el lenguaje entre las generaciones más jóvenes requiere crear condiciones adecuadas para el aprendizaje y usarlo en diferentes áreas de la vida para garantizar su continuidad y desarrollo.

Malla Yusuf afirmó que el reconocimiento oficial del kurdo y garantizar el derecho a recibir educación en el idioma se encuentran entre los pasos más importantes para preservar la identidad cultural. Él pidió garantías legales claras de los derechos lingüísticos para que los kurdos puedan aprender en su lengua materna y usarla en instituciones educativas y oficiales.

Concluyó que, aunque la región se enfrenta a condiciones políticas y económicas difíciles, estos desafíos no deberían conducir a una disminución del interés por la lengua kurda o al aplazamiento de las demandas de derechos lingüísticos. En cambio, hacen que sea aún más importante defender la identidad, la cultura y el idioma kurdos como elementos esenciales para mantener la cohesión social y garantizar la continuidad de la comunidad.

Malla Yusuf pidió al pueblo kurdo que siguiera exigiendo el reconocimiento oficial de su idioma y que diera mayor importancia a su lengua materna en la vida cotidiana, la educación y la cultura. Señaló que preservar el idioma es una responsabilidad compartida que requiere conciencia, cooperación y esfuerzos sostenidos.

El kurdo es una parte integral de la historia de la región

Por su parte, Subhi Ahmad, miembro de la rama Garkê Legê de la Unión de Intelectuales de Jazira, afirmó que el kurdo es un idioma antiguo profundamente arraigado en la historia de la región y una parte integral de la identidad y cultura del pueblo kurdo. Señaló que el idioma es uno de los medios a través de los cuales las personas expresan su identidad, pertenencia nacional y civilización.

Enfatizó que el lenguaje no es simplemente una colección de palabras, sino un recipiente para la cultura, la historia, las costumbres y las tradiciones. A través del lenguaje, los pueblos pasan su herencia de una generación a la siguiente y preservan su distinción cultural. Esto hace que la protección y el respeto de los idiomas sean esenciales para construir sociedades cohesivas basadas en el reconocimiento mutuo de los derechos.

Hizo hincapié en la necesidad de reconocer el kurdo como idioma oficial junto con el árabe para garantizar el respeto de los derechos lingüísticos y culturales del pueblo kurdo. Añadió que el reconocimiento de idiomas no disminuye el estatus de ningún otro idioma, sino que fortalece la igualdad entre las comunidades y sienta las bases de las relaciones basadas en el respeto mutuo.

Señaló que los kurdos y los árabes han vivido juntos en la región durante mucho tiempo, compartiendo lazos sociales y humanos, así como una historia común. Enfatizó que esta convivencia requiere promover una cultura de respeto por la distinción de cada comunidad y ver el lenguaje no como una barrera entre los pueblos, sino como un puente para la comunicación y la comprensión.

Ahmad explicó que respetar el idioma kurdo no significa disminuir la importancia del árabe o de cualquier otro idioma, ya que cada idioma tiene su propio valor cultural y humano. Afirmó que todo pueblo tiene derecho a preservar su idioma y enseñarlo a sus hijos. Al mismo tiempo, dijo, es importante que los miembros de diferentes comunidades aprendan los idiomas de los demás y se familiaricen con las culturas y costumbres de los demás.

Ahmad también destacó la importancia de garantizar que el proceso de integración en curso tenga en cuenta la diversidad lingüística y cultural de la región e incluya el reconocimiento del kurdo en varias instituciones. Esto permitiría que el lenguaje se utilizara más ampliamente y fortalecería su presencia en la vida pública. Enfatizó la necesidad de proporcionar oportunidades genuinas para aprender kurdo y familiarizarse con la historia y la cultura del pueblo kurdo.

Señaló que el reconocimiento del kurdo en las instituciones oficiales y educativas ayudaría a fortalecer la comunicación entre las diferentes comunidades y permitiría a cada una expresar su identidad y cultura dentro de un marco de respeto mutuo. Subrayó que construir una sociedad cohesiva requiere garantizar los derechos lingüísticos y culturales de todos sus miembros.

Agregó que aprender un idioma implica más que adquirir nuevo vocabulario; también abre la puerta a una comprensión más profunda del carácter, la historia y la cultura de una sociedad. También puede ayudar a superar los estereotipos y prejuicios que pueden surgir de la falta de comprensión mutua.

Ahmad señaló que los kurdos y los árabes que aprenden los idiomas de los demás y se familiarizan con las costumbres y tradiciones de los demás son esenciales para fortalecer las relaciones sociales. La comunicación directa y el entendimiento mutuo, dijo, ayudan a reforzar los lazos entre las comunidades y a frenar los intentos de alimentar las divisiones entre ellas.

"Construir estados y sociedades no viene a través de la exclusión de un idioma o cultura, sino a través de la participación de todas las comunidades en la vida pública, garantizando sus derechos y respetando su carácter distintivo", dijo Subhi Ahmad.

Destacó que la cooperación y el entendimiento mutuo son pilares fundamentales de una sociedad caracterizada por la estabilidad y la coexistencia pacífica.

Concluyendo sus comentarios, Ahmad enfatizó que reconocer al kurdo y garantizar el derecho a la educación en el idioma, junto con el respeto por el árabe y otros idiomas, representa un paso importante hacia el establecimiento de una coexistencia genuina. Subrayó que estos principios deben reflejarse en las instituciones educativas y oficiales, así como en las prácticas cotidianas de la sociedad.

ANHA


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