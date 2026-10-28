La Iniciativa Popular de Qamishlo condena los ataques a los retornados de Tal Abyad

La Iniciativa Popular en Qamishlo condena las violaciones y asaltos dirigidos a los desplazados que regresan a Tal Abyad, pidiendo investigaciones sobre todas las violaciones. También insta a las autoridades oficiales a poner fin a toda la retórica que alimenta las divisiones étnicas o sectarias o explota el período de transición para justificar los asaltos

La Iniciativa Popular de Qamishlo condena los ataques a los retornados de Tal Abyad
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28 DICIEMBRE, 2026   15:14
QAMISHLO
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La Iniciativa Popular en Qamishlo emite una declaración el miércoles condenando los asaltos dirigidos a los desplazados que regresaban a Tal Abyad hace varios días.

La declaración es leída por Wasil Asaad, miembro de la Iniciativa Popular, en la Rotonda de los Mártires en presencia de docenas de residentes.

La declaración dice: "Nosotros, la Iniciativa Popular en Qamishlo, condenamos y denunciamos enérgicamente las violaciones y asaltos presenciados en las áreas de Raqqa y Tal Abyad".

La declaración también pide investigaciones serias, transparentes e independientes sobre todas las violaciones reportadas en Raqqa y Tal Abyad, instando a las autoridades a establecer las circunstancias que rodean los incidentes, identificar a los responsables y responsabilizar, de acuerdo con la ley, a cualquier persona que haya cometido, incitado o facilitado los crímenes, sin protección, excepciones o impunidad.

La declaración pide medidas de seguridad urgentes para proteger a los civiles y desplazados que regresan a sus áreas, prevenir amenazas, violaciones, actos de represalia e intimidación, y garantizar el regreso seguro y digno de todos los que deseen regresar a sus hogares y aldeas.

Insta a las autoridades oficiales a poner fin a todas las prácticas y retóricas que alimentan las divisiones étnicas o sectarias o explotan el período de transición para justificar ataques contra los ciudadanos o socavar sus derechos. La declaración advierte que, a menos que se aborde firmemente, la continuación de tales prácticas representaría una amenaza real para la paz civil y la estabilidad en la región.

La declaración también pide garantías de que las instituciones estatales y las agencias de seguridad no se utilizarían para proteger las violaciones, y que todas las entidades e individuos estarían sujetas a la ley. Enfatiza la necesidad de anunciar públicamente los hallazgos de las investigaciones y responsabilizar de manera transparente a los responsables, con el fin de restaurar la confianza pública en las instituciones y afirmar que la justicia se aplica a todos.

La declaración señala que el período de transición debería ser una oportunidad para construir un estado basado en la justicia, la igualdad de ciudadanía y el estado de derecho, en lugar de una excusa para atrincherar el miedo, la discriminación o la venganza. Subraya que la estabilidad y la reconciliación nacional no pueden lograrse sin rendición de cuentas, ni tampoco se puede garantizar la unidad social ignorando el sufrimiento y los derechos de las víctimas.

La declaración enfatiza que el silencio de las autoridades pertinentes o los retrasos en la toma de medidas concretas aumentarían las preocupaciones públicas y socavarían la confianza en el papel oficial. Exige un claro fin a las violaciones e instó a las autoridades a traducir sus declaraciones en protección tangible para los civiles y una verdadera rendición de cuentas para los responsables de los delitos y abusos. Añade que la justicia no se basa en la selectividad, y que un estado se mide no solo por su capacidad para afirmar su autoridad, sino también por su capacidad para proteger a sus ciudadanos, hacer justicia a los oprimidos y responsabilizar a los perpetradores.

La declaración responsabiliza a las autoridades pertinentes de tomar las medidas necesarias y les pide que actuaran con urgencia para detener las violaciones, proteger a los civiles, descubrir la verdad y responsabilizar a cualquier persona involucrada, con el fin de evitar que tales delitos se repitan, preservar la paz civil y salvaguardar los derechos de todos los residentes de la región.

No a la discordia entre los dos pueblos

Hassen Ferhan Abdulrahman al-Taie, jefe del consejo del clan Arab Tay, también se dirige a la reunión, diciendo: "Al estar juntos aquí en este momento, estamos demostrando a los sirios en el país y en el extranjero que somos sirios. Decimos no a la discordia y no a las páginas de las redes sociales que buscan socavar la relación armoniosa entre los dos pueblos".

Añade: "El pueblo kurdo ha sufrido un inmenso sufrimiento a lo largo de la historia, ha luchado y ha hecho muchos sacrificios. Las figuras kurdas también han contribuido a dar forma a la historia moderna de Siria".

El evento concluye con cánticos que pedían la unidad entre los pueblos kurdo y árabe. Mientras tanto, una delegación de residentes kurdos y árabes se dirige a la Dirección del Distrito de Qamishlo para presentar sus demandas al director.

ANHA


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